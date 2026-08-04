La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro Municipal de Villarrica.

La Municipalidad de Villarrica anunció la realización de un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), que tendrá lugar este viernes 7 de agosto, a las 20:00, en el Teatro Municipal, como parte del programa de Extensión Cultural 2026.

El espectáculo contará con la dirección general de María Victoria Sosa y tendrá como director invitado principal a Ernesto Estigarribia Mussi, músico guaireño que actualmente desarrolla su carrera al frente de tres orquestas en los Estados Unidos.

La directora municipal de Cultura, Hebelyn Aguirre, destacó que se trata de un espectáculo de primer nivel abierto a toda la ciudadanía y recordó que hace muchos años Villarrica no recibía la visita de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Explicó que el acceso será gratuito, pero, debido a que el teatro dispone de 283 butacas, se implementó un sistema de pulseras que deberán retirarse previamente en la Dirección de Cultura, ubicada junto al Teatro Municipal, detrás de la Municipalidad.

Indicó que las pulseras se entregarán por orden de llegada y que, aunque no existe un límite estricto por persona, se solicitará que cada interesado retire una cantidad razonable para permitir que más familias puedan acceder al evento.

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Por su parte, el secretario de Cultura, Iván Acosta, señaló que el concierto forma parte de la programación cultural impulsada tras la reapertura del histórico edificio, que permaneció cerrado durante aproximadamente 15 años.

Recordó que, desde su rehabilitación, el teatro ya albergó diversas actividades culturales, entre ellas un concierto de arpas y la presentación de la artista Clara Franco, y afirmó que el objetivo es seguir ofreciendo espectáculos de calidad para la ciudadanía.

Los organizadores informaron que el concierto será de tenida elegante e invitaron al público a llegar con anticipación para facilitar el ingreso y la ubicación en las butacas antes del inicio de la función.

Asimismo, solicitaron a los asistentes no ingresar con alimentos, bebidas, mate, tereré u otros elementos que puedan deteriorar las instalaciones, especialmente el piso de parquet, el alfombrado y las butacas del teatro.

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Como actividad complementaria, esa noche también se habilitará en el acceso al teatro la exposición de paneles “Semillas de Esperanza y Acción”, organizada con el apoyo de la Soka Gakkai, centrada en la promoción de la paz, la cultura y la educación.

Desde la organización también confirmaron que el operativo de seguridad contará con apoyo de la Policía Nacional y la Policía Urbana para resguardar tanto el interior como el exterior del recinto durante el desarrollo del evento.