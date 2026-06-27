¡Se abrió el telón!: Tras 15 años, el Teatro Municipal de Villarrica volvió a recibir al público

El esperado levantamiento del telón se concretó este viernes con la primera de las cuatro funciones previstas dentro de la gala artística denominada “Renace el Teatro”, organizada por la Municipalidad de Villarrica para celebrar la recuperación del emblemático edificio.

Desde el inicio de la función, el renovado teatro lució completamente lleno, luego de que las reservas para las cuatro presentaciones se agotaran días antes del estreno.

El espectáculo ofreció una puesta en escena que combinó actuación, canto, danza y música sinfónica, en una propuesta preparada especialmente para conmemorar la reapertura del histórico recinto.

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Los momentos principales de la función fueron musicalizados por la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), dirigida por el maestro Diego Sánchez Haase, también villarriqueño.

También participaron el Coro Sensus Aeternus de Villarrica, dirigido por Alexandre Chauffaud; las cantantes invitadas María José Obregón, Alba Vázquez, Silvia Núñez y Laura Duarte; además de la Delegación de Danzas de Villarrica y el Elenco Municipal de Teatro.

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La ceremonia contó además con la presencia de autoridades diplomáticas de la República de China (Taiwán), país que contribuyó con recursos para la culminación de las obras de restauración, además de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Lo que dijo el embajador de Taiwán en Paraguay

El embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Yueh-Jung Lee, destacó que la cooperación entre ambos países no solo se limita a proyectos de infraestructura o educación, sino que también otorga un lugar prioritario al fortalecimiento de la cultura. Señaló que la reapertura del Teatro Municipal constituye un hecho que emociona a toda la comunidad y expresó su deseo de que el respaldo de Taiwán continúe impulsando nuevos proyectos e intercambios culturales entre ambas naciones.

El diplomático manifestó además que representa un motivo de orgullo para su país haber contribuido a la recuperación de un edificio histórico tan significativo para Villarrica. Afirmó que el verdadero valor de este tipo de cooperación radica en devolver a la ciudadanía espacios destinados al encuentro y la cultura, señalando que ver nuevamente sonrisas y momentos de alegría en el teatro constituye la mayor satisfacción para el pueblo taiwanés.