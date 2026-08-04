Ñeembucú: exceso de lluvias y amenaza de El Niño alertan a productores

La continuidad de las lluvias y el pronóstico de nuevas precipitaciones mantienen en estado de alerta al sector productivo del departamento de Ñeembucú.

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Productores de distintas comunidades del duodécimo departamento advirtieron que, si las lluvias continúan con la misma intensidad durante esta semana, podrían producirse severas pérdidas económicas por inundaciones, exceso de humedad y el deterioro de los caminos rurales.

El productor Elizardo López, del asentamiento Belén, distrito de Tacuaras, explicó que hasta el momento los cultivos han logrado soportar las lluvias registradas en los últimos días.

Sin embargo, alertó que, si se acumulan otros 100 milímetros de precipitaciones, comenzarán a inundarse los campos, afectando directamente a la producción hortícola, agrícola y también a la ganadería.

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López señaló que el exceso de humedad favorece la descomposición de los productos hortícolas, cuya cosecha se encuentra en plena temporada, situación que pone en riesgo el trabajo y la inversión de numerosas familias dedicadas al campo.

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Por su parte, el productor y docente Elpidio Palacios, de la comunidad de Yaguarón, distrito de Tacuaras, afirmó que varios agricultores ya registran pérdidas importantes debido a la elevada humedad provocada por las constantes lluvias.

Advirtió que, si las precipitaciones persisten, cientos de productores del departamento sufrirán un fuerte impacto económico.

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“Yo, por ejemplo, planté cebolla y tomate y estoy seguro de que, si sigue lloviendo, me va a perjudicar también por exceso de humedad”, declaró.

Agregó que, en cuanto a la ganadería, la situación tampoco es buena, ya que el agua va cubriendo los campos y los animales van quedando sin alimentos.

Palacios agregó que la problemática se agrava por el mal estado de los caminos rurales que unen Yaguarón con Tacuara’i y Punta Diamante, vías fundamentales para trasladar la producción hacia los mercados de Pilar, Asunción y el departamento de Misiones.

Según indicó, la falta de mantenimiento dificulta el transporte y aumenta los costos para los productores.

Los productores de Ñeembucú instan a las autoridades a adoptar medidas preventivas ante el anunciado ingreso del fenómeno El Niño, previsto para finales de agosto.

Recordó que, de acuerdo con los pronósticos, este evento climático podría intensificarse a partir del 30 de agosto, coincidiendo con la tradicional tormenta de Santa Rosa, lo que incrementa la preocupación del sector agropecuario de Ñeembucú.