Cierran ruta D022 en San Cosme y Damián, al costado del embalse de Yacyretá, por intensa niebla

El tramo de la ruta D022 ubicado dentro de la jurisdicción de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, que une Ayolas (Misiones) y San Cosme y Damián (Itapúa), está clausurado temporalmente para el tránsito vehicular por la neblina. Esto fue informado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La circulación vehicular en dicho tramo se volverá a habilitar una vez que las condiciones de visibilidad mejoren, según informaron en el comunicado.

En el sector, el cierre abarca desde la estación de control sobre el canal Aguapey, por unos 29 km, hasta el límite departamental entre Misiones e Itapúa.

La ruta bordea el embalse de la represa por debajo del nivel del agua del lago Yacyretá, que contiene una gran extensión de agua de unos 1.600 kilómetros cuadrados del río Paraná.

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Los lugareños afectados deberán viajar desde Ayolas hacia la ruta PY01 para poder realizar el tramo alternativo, por casi 70 km, para llegar a la zona del límite entre departamentos y retomar camino, dependiendo del destino.