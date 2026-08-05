Nacionales
05 de agosto de 2026 a la - 10:04

Cierran ruta D022 en San Cosme y Damián, al costado del embalse de Yacyretá, por intensa niebla

Ambiente nublado en la ruta D022 con autobús y una persona al costado atendiendo el acceso, todo bajo densa niebla.
La Entidad Binacional Yacyretá informó sobre el cierre de la ruta D022 por visibilidad reducida en San Cosme y Damián.Gentileza

La Entidad Binacional Yacyretá informó sobre el cierre temporal de la ruta D022 en San Cosme y Damián, en el tramo al costado del embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Detallaron que el cierre permanecerá vigente por una densa niebla que afecta la visibilidad.

Por Sergio González

El tramo de la ruta D022 ubicado dentro de la jurisdicción de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, que une Ayolas (Misiones) y San Cosme y Damián (Itapúa), está clausurado temporalmente para el tránsito vehicular por la neblina. Esto fue informado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La circulación vehicular en dicho tramo se volverá a habilitar una vez que las condiciones de visibilidad mejoren, según informaron en el comunicado.

En el sector, el cierre abarca desde la estación de control sobre el canal Aguapey, por unos 29 km, hasta el límite departamental entre Misiones e Itapúa.

La ruta bordea el embalse de la represa por debajo del nivel del agua del lago Yacyretá, que contiene una gran extensión de agua de unos 1.600 kilómetros cuadrados del río Paraná.

Carretera rural en niebla densa con un poste de luz encendido a la izquierda y carteles visibles en la bruma.
La Entidad Binacional Yacyretá informó sobre el cierre de la ruta D022 a causa de la neblina intensa.

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Los lugareños afectados deberán viajar desde Ayolas hacia la ruta PY01 para poder realizar el tramo alternativo, por casi 70 km, para llegar a la zona del límite entre departamentos y retomar camino, dependiendo del destino.