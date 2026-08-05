Embajada de Taiwán entrega 76 becas de estudio

“¡Seguimos cumpliendo sueños!“, fue como la Embajada de Taiwán en Paraguay dio a conocer que 76 compatriotas fueron beneficiados con becas para estudiar en Asia.

Los beneficiados viajarán a Taiwán para cursar estudios de grado, posgrado o programas de idioma chino mandarín, según la sede diplomática.

“¡Les deseamos mucho éxito y una feliz estadía en nuestro país!“, agregan.

Enseñanza de chino mandarín en Paraguay

Otro punto mencionado por la embajada taiwanesa es que el embajador Iván Lee recientemente se reunió con las cinco profesoras de chino mandarín de Taiwán en Paraguay para continuar con la enseñanza. De momento, se enseña en el SNPP, la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP), el Ministerio de Defensa Nacional, al igual que también en Ciudad del Este, Itapúa y Caaguazú.

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