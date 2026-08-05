Nacionales
05 de agosto de 2026 a la - 19:05

Embajada de Taiwán entrega 76 becas de estudio

Grupo de jóvenes con sonrisas en vestimenta formal, rodeados de banderas de Paraguay y Taiwán en un salón elegante.
Jóvenes paraguayos reciben becas en un evento formal de entrega realizado en Asunción.

La Embajada de Taiwán en Paraguay comunicó este miércoles que 76 personas recibieron becas de estudio en el país asiático. Los cursos son de grado, posgrado o chino mandarín.

Por ABC Color

“¡Seguimos cumpliendo sueños!“, fue como la Embajada de Taiwán en Paraguay dio a conocer que 76 compatriotas fueron beneficiados con becas para estudiar en Asia.

Los beneficiados viajarán a Taiwán para cursar estudios de grado, posgrado o programas de idioma chino mandarín, según la sede diplomática.

“¡Les deseamos mucho éxito y una feliz estadía en nuestro país!“, agregan.

Tres jóvenes levantan el pulgar en señal de celebración, rodeados por una multitud en trajes formales en un aula iluminada.
Entrega de becas a 76 jóvenes paraguayos quienes viajarán a Taiwán.

Enseñanza de chino mandarín en Paraguay

Otro punto mencionado por la embajada taiwanesa es que el embajador Iván Lee recientemente se reunió con las cinco profesoras de chino mandarín de Taiwán en Paraguay para continuar con la enseñanza. De momento, se enseña en el SNPP, la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP), el Ministerio de Defensa Nacional, al igual que también en Ciudad del Este, Itapúa y Caaguazú.

Lea más: Carne paraguaya: este es el precio que paga el consumidor de Taiwán por los cortes vacunos