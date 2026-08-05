¡Llamen a los Cazafantasmas! Mujeres vestidas de blanco recorren cementerios de Guarambaré

La premisa de la mujer vestida de blanco casi en transe saliendo de un cementerio es quizá la más clásica de una película de terror. Desde íconos cómo La Llorona hasta sus variantes más modernas cómo Samara Morgan en La Llamada.

🔶 ¿Fantasmas, ritual o broma de mal gusto? Vecinos, con miedo por mujeres que salen de nuevo cementerio



🔶 "Nos percatamos que eran tres mujeres que estaban saliendo del cementerio nuevo. Le avisamos al encargado y él no se había percatado. Él salió, les habló pero ni siquiera… pic.twitter.com/QFYvw3S5RR — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 5, 2026

Aparecieron en el barrio

Ahora, tenemos una versión paraguaya, ya que los vecinos del barrio Colón de Guarambaré están preocupados porque desde hace varios días ven a tres mujeres vestidas de blanco quienes recorren las calles de madrugada.

“Esto empezó el sábado a la madrugada y fue hasta el lunes más o menos”, comentó a ABC Cardinal Natividad Amarilla, una de las afectadas por la “presencia”.

Estos supuestos “entes sobrenaturales” salen desde del cementerio nuevo de la ciudad y realizan una procesión hasta el cementerio viejo que se encuentra a pocas cuadras. “Fuimos a revisar el cementerio y encontramos el candado del portón violentado”, rescató.

Los niños no quieren ir a clase

A consecuencia de esta acción, muchos niños pequeños no quieren ir a clases, ya que tienen mucho miedo de que los intercepten en el camino.

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“No sabemos si es una broma de mal gusto o qué es. No sabemos cuál es su intención porque no hablan. Incluso ya salieron a la mañana y por ese camino, van niños pequeños que van solos a la escuela”, lamentó la vecina.

Las entidades no hablan con los habitantes de este plano

Uno de los vecinos logró grabar el momento en que una de ellas pasaba frente a su casa, vestida totalmente con ropa blanca, con la cabeza agachada y tapándose el rostro con el cabello. Emulando casi a la perfección la caracterización que tienen este tipo de personajes en las películas de terror.

Este intrépido vecino les habló preguntándole sus intenciones, pero no tuvo respuesta.

¿Quiénes son estas personas?

Los pobladores no pueden confirmar que se trate realmente de algún hecho paranormal, o es algún tipo de ritual, desafío viral o una broma de mal gusto. Están preocupados porque aparecen en distintos horarios atemorizando a la comunidad.

Se dio aviso a la Policía, pero cuando fueron no encontraron a nadie. “Ya se les avisó a ellos (la policía). Vinieron, pero no encontraron nada”, aseguró Amarilla.

Además, el propio sereno de uno de los cementerios señaló que no había visto nada durante su guardia, pero molesto e incómodo por la situación, decidió abandonar su puesto de vigía.

Mientras se esclarece esta situación, los vecinos temen que estas personas puedan cometer algún tipo de delito en el campo santo o asaltar a los que transitan por la zona.