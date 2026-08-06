Arroyito: cierran ruta PY05 en reclamo por construcción de aulas

La medida de fuerza la realizan desde hace varios días. Exigen la construcción de nuevas aulas en la institución ubicada a 91 kilómetros al este de la capital del primer departamento, en la comunidad denominada Arroyo de Oro, distrito de Arroyito.

Temen que la estructura del techo se desplome y piden que se construyan nuevas salas de clases.

Los propios padres de familia y alumnos salen a la ruta exhibiendo carteles donde se puede leer: “Exigimos un espacio digno para estudiar. Es un derecho básico que no puede esperar más”.

En tanto, los jóvenes gritan: “¡Queremos aulas!”

Los padres de los alumnos mencionaron que los miembros de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) se han reunido con autoridades educativas de la zona.

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Luego de las conversaciones, los padres de familia mencionaron que las propuestas planteadas por los representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no son suficientes para poder solucionar el pedido que tienen como comunidad educativa.

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Manifestaron que precisan que funcionarios técnicos del MEC acudan a la institución para realizar un relevamiento del estado actual de las aulas. Además, precisan que se firme un compromiso para la construcción de las nuevas salas de clases.

Actualmente, el Colegio Nacional Pablo Emiliano Quevedo cuenta con 75 alumnos.