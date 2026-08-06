Nacionales
06 de agosto de 2026 a la - 19:43

Arroyito: cierran ruta PY05 en reclamo por construcción de aulas

Jóvenes con camisetas variadas sostienen pancartas en la ruta, visiblemente comprometidos en su protesta por derechos educativos.
Los alumnos se manifiestan bloqueando de forma intermitente la ruta PY05. Piden la construcción de aulas.Gentileza

Padres de familia y alumnos del Colegio Nacional “Pablo Emiliano Quevedo” realizan el bloqueo de la ruta PY05 a la altura del kilómetro 122. Reclaman la construcción de nuevas aulas que tienen daños en el techo y corren el riesgo de derrumbarse.

Por Aldo Rojas

La medida de fuerza la realizan desde hace varios días. Exigen la construcción de nuevas aulas en la institución ubicada a 91 kilómetros al este de la capital del primer departamento, en la comunidad denominada Arroyo de Oro, distrito de Arroyito.

Temen que la estructura del techo se desplome y piden que se construyan nuevas salas de clases.

Los propios padres de familia y alumnos salen a la ruta exhibiendo carteles donde se puede leer: “Exigimos un espacio digno para estudiar. Es un derecho básico que no puede esperar más”.

En tanto, los jóvenes gritan: “¡Queremos aulas!”

Construcción de una planta con techo dañado y fachada amarilla, ubicada en un área rural sin personas visibles.
Hace 40 años que fue construido este pabellón, cuyo techo está por caer, indicaron los padres de los alumnos.

Los padres de los alumnos mencionaron que los miembros de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) se han reunido con autoridades educativas de la zona.

Luego de las conversaciones, los padres de familia mencionaron que las propuestas planteadas por los representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no son suficientes para poder solucionar el pedido que tienen como comunidad educativa.

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Manifestaron que precisan que funcionarios técnicos del MEC acudan a la institución para realizar un relevamiento del estado actual de las aulas. Además, precisan que se firme un compromiso para la construcción de las nuevas salas de clases.

Actualmente, el Colegio Nacional Pablo Emiliano Quevedo cuenta con 75 alumnos.