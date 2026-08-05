Concepción: hace cinco meses que alumnos del CREC no pueden utilizar baños por peligro de derrumbe

La Resolución 327 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), emitida en marzo de este año, dispone la clausura de aulas y baños en 104 instituciones educativas ubicadas en el departamento de Concepción, entre ellas el Centro Regional de Educación de Concepción (CREC). La medida se basa en un informe presentado por las direcciones de las escuelas y colegios.

Según los documentos, las inhabilitaciones se dieron debido al peligro de derrumbe que presentan las estructuras donde niños y docentes acuden.

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En el caso de los sanitarios ubicados en el pabellón donde alumnos del primer y segundo ciclo del CREC, también fueron clausurados ante las grietas que presentan las paredes y pisos.

Cumpliendo con la resolución, la dirección de la escuela primaria ya no permitió la utilización de los baños sexados. Esta situación la soportan desde hace cinco meses.

Son 500 alumnos

Entre los turnos mañana y tarde son aproximadamente 500 alumnos los que asisten a esta institución educativa.

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Todas estas personas utilizaban los sanitarios ubicados en ese sector del CREC. Actualmente, deben ir hasta los sanitarios ubicados en pabellones de otros sectores de la institución educativa.

También utilizan los sanitarios destinados a los funcionarios de la institución.

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En la segunda etapa escolar del año 2026, la situación continúa igual y los padres de los alumnos urgen que la estructura se mejore y así poder habilitar nuevamente los sanitarios.

De acuerdo con las informaciones, la obra debe ser financiada por la Municipalidad de Concepción, donde se han presentado notas informando de la situación.