Conflicto en el Rowing Club: nueva comisión directiva busca desalojar a inquilino

Ya en marzo de este año asumió la nueva comisión directiva del Rowing Club de Asunción, bajo el mando de un movimiento cuyo principal eje de campaña es la recuperación de las instalaciones ubicadas en el bario Las Mercedes de la capital.

La entidad es una de las decanas del país, fundada el 26 de julio de 1931, integrante fundadora de la Asociación Deportiva del Paraguay, entidad que nucleaba al basquetbol, atletismo y al voléibol en su momento, sin embargo, desde hace años la posesión del predio del club la tiene un grupo de personas que llevan la administración en forma “ilegal” según documento de la Directiva del Rowing.

El presidente del club, Rubén Varela, denunció que en su momento, varios años atrás, una Comisión Directiva arrendó el club a una sociedad creada para el efecto Rowing S.R.L. y el capataz de nombre Walter Insfrán demandó a uno de los socios de la S.R.L. de nombre Norbert Agüero, por despido injustificado.

Por causa de la mencionada demanda, el club corría peligro de ser desmembrado para un remate, casualmente en el sector que se encuentra el Bar instalado por la S.R.L. por lo que los directivos creen que se trata de una trampa para que los arrendatarios se queden con esa parte del club.

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Conexiones clandestinas de la ANDE y la ESSAP

Varela agregó que el contrato que tenía Agüero era por un plazo de diez años, lo cual, según él, es ilegal, ya que los mismos no pueden ser por más de cinco años. Detalló que la denuncia por desalojo la realizaron en la Unidad Penal Nº 15 de la capital, a cargo de la fiscal Natalia Silva.

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“Y al cumplirse los 10 años en el 2025 nosotros le cursamos que no íbamos más a renovar el contrato. Bueno, él sigue aún ahí. Entonces tuvimos que hacer una demanda de desalojo y esa demanda de desalojo está vigente. El juez nos otorgó el desalojo y ellos volvieron a apelar”, insistió.

Contó que además presentaron notas e incluso se reunieron con el ahora ya expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Félix Sosa, debido a que deslindaron la responsabilidad al inquilido de las multas, retrasos, desconexiones y conexiones clandestinas que realizó en al menos tres ocasiones en el tiempo que estuvo ocupando el predio del club. La deuda con la estatal asciende a aproximadamente G. 15 millones.

Además, el inquilino instaló un bar en el club, lo cual está prohibido po estatuto, y con el cual además tuvo una condena por polución sonora, tras lo cual ya no incurrió en este tipo de prácticas.

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Conexiones clandestinas de la ANDE y ESSAP

Recordó que por el caso de la ANDE y las conexiones clandestinas realizaron una denuncia penal, pero que pese a ello, continúa contando con el servicio, por lo que sospechan de que cuenta con conexiones entre los mandos medios de la estatal.

“Nosotros, una vez que tomemos el club, vamos a volver a nuestras raíces como fuimos, como siempre fue el Rowing. Formación de chicos para el basquetbol, promocionar el deporte, el volei. Y eso va a ser siempre el rowing. Nosotros hemos participado en torneos muy importantes de la Confederación Paraguaya de basquetbol, donde el club real ha sacado varios jugadores demasiado importantes para la selección paraguaya”, destacó.

Citó que el Rowing tiene actualmente cuatro títulos del campeonato local, siendo campeón por última vez en 1989, además de que desde el 2016 ya no cuentan con equipos. El club fue el primero en contar con una cancha techada de basquet. Basicamente funcionaba como una plaza del barrio Las Mercedes, ya que el mismo no cuenta con muchos espacios públicos.