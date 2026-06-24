Embajada de EE.UU. tiene un puesto vacante: conocé los requisitos y cómo postular

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay anunció a través de sus redes sociales que se encuentra con una vacante en su equipo de comunicación. El cargo disponible es el de Asistente de Prensa y Medios.
Quienes estén interesados en formar parte, la fecha límite para postularse a la posición vence el próximo jueves 2 de julio. El proceso se realiza de manera enteramente digital.
El profesional seleccionado para este cargo tendrá que realizar monitoreo de medios como analizar la cobertura de la prensa sobre temas de interés y relevancia para los Estados Unidos y la política exterior norteamericana.
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Asimismo, será responsable de diseñar y producir materiales visuales e informativos atractivos en coordinación con el equipo de Coordinación de Contenido Estratégico para su difusión en plataformas digitales y canales tradicionales de transmisión.
También deberá establecer relaciones productivas con periodistas, editores y profesionales de los medios tanto de forma presencial como en línea.
Requisitos indispensables para concursar
La Embajada estadounidense estableció criterios en cuanto al perfil profesional de los postulantes.
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Se requiere un mínimo de cuatro años de experiencia demostrable trabajando activamente en medios de comunicación, organizaciones internacionales, instituciones gubernamentales o en el área de comunicación y asuntos públicos del sector privado.
Es requisito obligatorio contar con un nivel de inglés fluido, así como un dominio perfecto y fluido del español. La institución advierte que ambos idiomas serán sometidos a pruebas de conocimiento durante el proceso de selección.