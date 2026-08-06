Estas son las 76 becas adjudicadas a estudiantes paraguayos por el gobierno de Taiwán

En total, son 76 los estudiantes de Paraguay que fueron beneficiados con las becas otorgadas por el gobierno de Taiwán, a través de su embajada radicada en Asunción.

Las mismas son para que los estudiantes cursen carreras tanto de grado, como de posgrado, maestrías o doctorados en Taiwán, a fin de fomentar sus estudios y en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Las mismas se dividen en cuatro categorías, según los tipos de carreras y las aspiraciones que tienen los estudiantes.

Además, los estudiantes podrán participar de programas de idioma chino mandarín.

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Becas de la Embajada de Taiwán en Paraguay

Una de las categorías de las becas son las MOFA (Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán). La misma está dirigida a estudiantes destacados que desean cursar una carrera universitaria, maestría o doctorado en Taiwán. Su objetivo es formar profesionales y fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Taiwán y Paraguay. Esta es la que abarca la mayor cantidad de estudiantes, con 51 adjudicados.

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Otra categoría es la de TaiwanICDF (Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán) que ofrece becas completas para estudios de grado y posgrado en programas estratégicos, especialmente en áreas como ingeniería, agricultura, salud, tecnología, administración y desarrollo sostenible. Busca formar talento que contribuya al desarrollo de Paraguay. Trece estudiantes consiguieron ser beneficiados con la misma.

También están las becas Huayu (Huayu Enrichment Scholarship), destinada a quienes desean aprender chino mandarín en Taiwán durante un período de entre 3 y 12 meses. Destacan que es una excelente oportunidad para adquirir el idioma y vivir una experiencia de inmersión en la cultura taiwanesa. En total, diez estudiantes fueron adjudicados con esta beca.

También se otorgaron dos becas de maestría en ciencias policiales, según detallaron desde la embajada.