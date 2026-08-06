Reclaman a autoridades la reparación de caminos vecinales en San Juan Bautista

En esta ocasión, vecinos de la comunidad de Colonia San Juan, una de las compañías de la capital de Misiones, alzaron su voz a través de las redes sociales y solicitaron a las autoridades municipales la reparación adecuada de sus caminos.

La denuncia fue realizada por Juan González, uno de los pobladores de la zona, quien cuestionó las supuestas mejoras realizadas en dichos caminos y se preguntó si los trabajos fueron ejecutados solamente para las fotografías durante épocas electorales.

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“Ya está llegando nuevamente el 4 de octubre y vendrán a raspar ocho días antes para solucionar”, indicó González.

El poblador también criticó al actual intendente, Ariel Girett (ANR-HC), quien asumió en reemplazo de José Luis Benítez (ANR-HC), que busca el rekutú.

Señaló que Girett, quien en su momento fue funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), “no puede solucionar un tramo de tan solo 800 metros”.

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La comunidad de Colonia San Juan se encuentra ubicada a unos 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad de San Juan Bautista y cercana a otra compañía, Mburika Retã, donde, según los pobladores, semanas atrás ingresaron maquinarias viales para realizar trabajos de reparación, pero no llegaron hasta el camino donde actualmente reclaman una urgente intervención.

En esta comunidad, hace aproximadamente un año, fueron habilitadas unas 60 viviendas sociales, por lo que unas 60 familias se encuentran afectadas por el mal estado del camino.

La situación se agrava durante los días de lluvia debido a la falta de una adecuada canalización, lo que provoca que el agua quede estancada sobre la ruta.

Los habitantes de la comunidad solicitan con urgencia a las autoridades municipales o departamentales la intervención del camino de acceso, debido a que diariamente deben trasladar a sus hijos hasta las instituciones educativas y salir a trabajar y el mal estado del camino dificulta considerablemente sus actividades diarias.