Mal estado de la ruta Yabebyry-Laureles preocupa ante predicciones sobre El Niño

Trabajadores que utilizan el trayecto Yabebyry-Laureles manifestaron su preocupación por el eterno mal estado de la ruta y de los puentes. Aseguraron que si se aplican medidas preventivas, la situación de la vía se iría agravando a medida que el fenómeno de El Niño vaya tomando fuerza en el departamento de Misiones.

Lea más: Tras cinco años de su inauguración, la ruta Yabebyry - San Ignacio se encuentra en peligroso estado

José Carballo indicó que, en la actualidad, transitar por la ruta es una odisea a raíz del anegamiento existente en gran parte del trayecto, sobre todo a la altura de las zonas denominadas Berti, Tavai y Panchito López.

A esta situación se suman las condiciones precarias de los puentes por la falta de un trabajo serio por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Si cae un poco más de 50 milímetros de agua de lluvia, será prácticamente imposible circular sobre los puentes. Esto se debe a que los pocos tubos existentes están todos rotos”, indicó el trabajador.

Además, mencionó que en la actualidad se colocaron bolsas de arena para poder cruzar sobre estas de un lugar a otro. “Por favor, que el Gobierno Nacional ponga en condiciones el camino y los puentes; el MOPC viene echando solamente arena, que con la primera lluvia se va toda y otra vez se va nuevamente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: En Yabebyry se organizan para enfrentar el impacto de un severo fenómeno de El Niño

Intervenciones y anuncios

En noviembre de 2023, tras fuertes reclamos, el MOPC realizó solo tareas de perfilada y acarreo de materiales, sin ejecutar obras que resolvieran el problema de fondo.

Por otro lado, entre 2022 y 2024 se anunció la inclusión de este camino dentro del proyecto del Corredor de Exportación Suroeste, con apoyo de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), que abarcaría unos 155 kilómetros en total. Sin embargo, no hubo avances concretos ni tampoco la aprobación legislativa correspondiente.

Los afectados advirtieron que la crisis se agravará progresivamente a medida que El Niño tome mayor fuerza, con el riesgo de aislar comunidades, cortar la salida de la producción local y obstaculizar el acceso a salud y educación.