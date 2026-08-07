ANR copa la nueva mesa directiva de la Junta departamental de Ñeembucú

Las nuevas autoridades asumirán oficialmente sus funciones el próximo 15 de agosto. La presidencia quedó a cargo del concejal Jaime Recalde Palmerola (ANR), cuya candidatura fue presentada por el concejal Ismael Almeida (ANR) y respaldada por la concejal Dra. Eleuteria López de Caballero (ANR) y el concejal Alberto Ghiringhelli (PLRA).

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Como vicepresidenta fue electa la concejal Ana Stete (ANR), mientras que Diego Prieto (ANR) ocupará la Primera Secretaría e Ismael Almeida (ANR) la Segunda Secretaría. Todas las designaciones recibieron el respaldo unánime de los concejales presentes.

Durante la sesión también debía tratarse la conformación de las Comisiones Permanentes de Asesoramiento.

Sin embargo, a propuesta del concejal Ismael Almeida, el punto fue postergado para la próxima semana debido a la ausencia justificada del concejal Edgar Morel (PLRA), con el objetivo de garantizar la participación de todos los miembros en la integración de las comisiones. La moción fue aprobada por el pleno.

Asimismo, los concejales resolvieron mantener el horario habitual de las sesiones ordinarias, que continuarán realizándose los días viernes a las 10:00 AM a propuesta de la concejal Eleuteria López de Caballero (ANR).

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Al término de la sesión, el presidente electo, Jaime Recalde (ANR), señaló que seguirá impulsando la limpieza de los cauces hídricos y la reparación de los caminos rurales del departamento.

Señaló que cada episodio de lluvias agrava el deterioro de la red vial, afectando a cientos de familias campesinas y productores ganaderos, por lo que aseguró que estas serán prioridades de su gestión al frente de la Junta Departamental.