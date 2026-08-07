Crece la familia de carpinchos en el Zoológico de Asunción: conocé a sus tres nuevos integrantes

El pasado 4 de julio nacieron tres carpinchos en el Zoológico de Asunción, elevando a 10 el número de ejemplares que son criados en cautiverio. La llegada de estas crías corresponde a la cuarta camada nacida en el lugar, según la información proporcionada por los encargados del lugar.

La médica veterinaria Estela Espínola, responsible del Área de Veterinaria del zoológico, detalló que los recién nacidos permanecen junto a su madre, con una dieta centrada en la leche materna, mientras comienzan progresivamente a incorporar alimentos sólidos.

Según explicó la profesional, el esquema de alimentación en el zoológico se basa en alfalfa, pasto, frutas de estación y verduras, entre ellas zapallo y otras hortalizas. Ese régimen acompaña la transición de las crías hacia una dieta vegetal, característica de la especie.

“Ellos se manejan bastante bien desde que nacieron. Son monitoreados las 24 horas porque se trabaja en tres turnos. Son observados, controlados; el área veterinaria está permanentemente verificando, en primer lugar si la madre les acepta y les alimenta bien, si los otros no los agreden. Esos cuidados se tienen con ellos al nacer, después ya fácilmente se van adaptando a la manada y a las otras especies que conviven con ellos, contó.

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No se permite el contacto directo con los visitantes

Aunque los carpinchos suelen ser percibidos como animales sociables y mansos, el zoológico mantiene restringido el contacto directo entre ejemplares y visitantes. La decisión, de acuerdo con Espínola, responde a criterios de protección del bienestar: prevenir que reciban alimentos inadecuados y reducir situaciones de estrés asociadas a la interacción humana.

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La restricción apunta también a evitar que la curiosidad del público se convierta en un factor de riesgo para la salud de los animales, especialmente en etapas sensibles como la crianza.

“Nosotros no queremos que sean sociables porque anteriormente, cuando no estaba este portón, la gente entraba y les lastimaba con palos para que les hagan caso, les daba de comer productos indebidos”, comentó la profesional.

El desafío de la reproducción en cautiverio

Según explicó la profesional, en un año pueden nacer dos camadas, lo que, de momento, no constituye un motivo de preocupación, aunque añadió que previendo más nacimientos en el futuro, cuentan con más espacios adecuados para reubicarlos.

“Hasta ahora se encuentran bien en este lugar, pero si llegan a nacer más, tenemos previsto otro lugar donde hay una laguna y trasladar allí a los mayores. También eso es para que no haya consanguinidad, para que cuando lleguen a adultos no se reproduzcan entre hermanos”, explicó.

Expectativa de vida de los carpinchos

De acuerdo con la explicación de los profesionales, este mamífero subacuático tiene una expectativa de vida de alrededor de 10 años. En términos de conservación, la especie está catalogada actualmente como de “preocupación menor”.

Aun así, remarcan la necesidad de sostener acciones de conservación y de promover el respeto por la fauna silvestre, un mensaje que el zoológico intenta reforzar a partir de la experiencia educativa que ofrece al público y el manejo responsable de sus animales.

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