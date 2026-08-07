Denuncian obra inconclusa de G. 219 millones en cementerio de Paraguarí

La construcción de unos 40 columbarios, adjudicada por G. 219.551.200 a AGT Consultora y Constructora, debía concluir en diciembre de 2025. La obra sigue inconclusa y recién esta semana un solitario obrero habría retomado los trabajos.

La denuncia surgió tras el acceso al Contrato Nº 13/2025, firmado el 19 de mayo de 2025 entre la Municipalidad de Paraguarí, representada por el intendente Marcelo Simbrón (ANR), y AGT Consultora y Constructora, cuyo representante legal es Armín Elixeno González Torres.

Los pobladores cuestionan el retraso, principalmente porque el cementerio local tiene poco espacio disponible para nuevas sepulturas.

Ceferino Aquino, poblador de este municipio, señaló que la obra permaneció varios meses abandonada y que la presencia reciente de un solo trabajador motivó su preocupación.

Lea más: Paraguarí: vecinos señalizan cráteres con adornos navideños y cubiertas ante la inacción municipal

Aquino dijo que hay pobladores que ya solicitaron informes sobre la obra del columbario y no reciben respuesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, dijo que se desconoce si la Municipalidad tomó medidas por el incumplimiento del plazo contractual y cuáles fueron los motivos por los que la obra continúa sin terminar. También cuestionó que la administración del intendente Simbrón está próxima a concluir y que quedarán, al parecer, obras inconclusas.

Lea más: Paraguarí: funcionarios municipales mantienen sentata por cinco meses de salarios impagos

Intendente no responde

Intentamos obtener la versión del intendente Simbrón sobre la obra y los cuestionamientos planteados. Sin embargo, no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.