Una línea del tiempo de ABC Color

A continuación detallamos algunas fechas que marcan hitos:

8 de agosto de 1967 - El primer diario

Aparece ABC Color con las más grandes innovaciones en el periodismo nacional en el siglo XX: El sistema de impresión offset, la incorporación del color y el tamaño tabloide. Hasta entonces la prensa paraguaya era en blanco y negro y tamaño sábana. Marcó una verdadera revolución en el periodismo nacional. Además ABC Color Apareció en una época muy importante en la historia del siglo XX de nuestro país: en pleno recordación del Centenario de la Epopeya Nacional (1965-1970). Desde el primer número su lema fue: Un diario joven con fe en la Patria.

31 de diciembre de 1967- La sirena

En los últimos instantes del año que se iba despidiendo y como un gesto de saludo al Año Nuevo de 1968 sonó por primera vez la Sirena de ABC Color. Hasta hoy marca el mediodía en que décadas atrás marcaba la siesta paraguaya. Pero también se ha convertido en el grito de celebración de los acontecimientos más importantes para la vida nacional.

27 de febrero de 1968 - Suplemento Escolar

Apareció por primera vez el Suplemento Escolar de ABC Color que se ha convertido en el aliado fiel de los maestros y los estudiantes en las aulas de la primaria, la secundaria y la labor docente.

20 de julio de 1969 - Extra por la llegada a la Luna

Una Edición Extra de ABC Color salió el mismo día Domingo 20 de julio de 1969 cuando el hombre llegaba a la luna. El pequeño paso para el hombre que se convirtió en un gran paso para la humanidad se vivió también en Paraguay. La salida de esta edición causó furor en el público que se agolpó a leerlo incluso en las plazas.

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6 de enero de 1970 - La Sociedad Interamericana de Prensa

Nuestro Director Aldo Zuccolillo fue elegido para ocupar el cargo de vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En años siguientes llegó al cargo de Director, función que desempeñó durante 30 años. Fue vicepresidente del Comité de Libertad de Prensa y director del Centro Técnico de dicha institución que agrupa a más de 1.000 diarios, revistas y gente de prensa del continente americano. En numerosas oportunidades formó parte de delegaciones de la SIP a países latinoamericanos donde la libertad de prensa y la libre circulación de los diarios estaban amenazadas o conculcadas por sus gobernantes.

19 de febrero de 1971 - Pionero en la Investigación

ABC Color fue pionero en la investigación periodística en el Paraguay con la primera serie de notas “Amarga caña dulce” desarrollada por Alcibiades González Delvalle.

Desde entonces las series de notas con denuncias de las situaciones de opresión en los rincones más alejados e inhóspitos del país fueron la constante. Los temas trascendentales para la sociedad y las injusticias en los rincones más alejados del país ocuparon las páginas de nuestro diario.

8 de enero de 1978 - ABC Revista

Apareció el primer número de ABC Revista, que sigue hasta hoy junto con sus lectores. Es la revista más leída y de mayor circulación del país dedicada a toda la familia, con los más diversos temas de actualidad. A lo largo de las décadas la revista ha ido evolucionando para adaptarse a los tiempos y los lectores.

15 de diciembre de 1981 - la Guerra del Chaco Ilustrada

Aparece la primera entrega de la Guerra del Chaco Ilustrada en homenaje al Cincuentenario de la Defensa del Chaco. La investigación y los textos correspondieron a Alfredo Seiferheld con ilustraciones de Carlos Meyer. Se trató de una crónica detallada de los acontecimientos, batallas y vivencias diarias de la Guerra del Chaco (1932-1935) a modo de efemérides. Se publicaron 765 números hasta el cierre de nuestro diario. Luego de la caída de la dictadura el material fue reeditado en fascículos y colecciones especiales por nuestro diario.

15 de julio de 1983 - Nuestro director preso

El director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, ingresa para su reclusión en la penitenciaría nacional de Tacumbú por disposición del juez Édgar Stanley. El motivo fue una entrevista del periodista Rafael Bóveda a la abogada Sarah Riva de Vasconcellos. Nuestro director, por razones éticas, se negó a proporcionar el nombre del redactor a la policía política por lo que fue acusado de violar la Ley de Fueros.

1983 - El Pintorcito, símbolo de resistencia

El icónico personaje del Pintorcito nació como una campaña solicitada por el mismo director Aldo Zuccolillo para transmitir optimismo a la gente sembrando valores como la paz, el amor, la concordia y la esperanza de que las cosas cambien. Desde un principio prendió y el éxito superó las espectativas en la gente. Durante el largo periodo de cierre del diario se difundió el jingle como un mensaje de resistencia y lucha por la libertad, de búsqueda de un futuro mejor. Fue desarrollado por Sara Musi y Rubén Ovelar a través de la Agencia Estudio UNO que contó con la colaboración del argentino Eduardo Schejtman.

16 de marzo de 1984 - Otra vez la persecución

Otra vez nuestro director Aldo Zuccolillo estaba detenido e incomunicado “por orden superior” en dependencias del Cuartel Central de Policía. El diario ABC Color venía sufriendo todo tipo de hostilidades como el apresamiento de sus periodistas en 32 ocasiones, la interceptación de camiones de distribución del diario y hasta requisas de ejemplares.

22 de marzo de 1984 - Clausura de ABC

Por disposición del Ministerio del Interior a cargo de Sabino Augusto Montanaro dispuso la clausura de ABC Color por tiempo indefinido. El diario a través de fuentes pudo enterarse de la resolución y apenas tuvo tiempo de anunciarlo en la portada para informar a los lectores. El motivo de la clausura para el régimen se basaba en que nuestro diario “incitaba a la violencia, amenazaba la paz pública, buscando subvertir el orden constituido, inspirado por el marxismo internacional apátrida que buscaba destruir las instituciones democráticas de la república”. El hecho produjo una enérgica protesta internacional de medios de comunicación y gobiernos democráticos, sobre todo de América, que tenían conocimiento de las peripecias y peligros padecidos durante muchos años tanto por los periodistas como por el director del diario.

1985 - Premio internacional

Nuestro director acudió a Nueva York donde recibió el premio periodístico “María Moors Cabot” en la Universidad de Columbia, “por su contribución a la libertad de prensa” y por “contribuciones periodísticas al entendimiento interamericano”. En el mismo año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le otorgó el premio “Pedro Joaquín Chamorro”, en la categoría de Libertad de Prensa, “en reconocimiento a su firme postura contra la dictadura de Stroessner”.

22 de marzo de 1989 - La reapertura

Al cumplirse exactamente 5 de años su clausura ABC Color volvió a salir a las calles con la misma línea editorial con la que había nacido. La fecha no fue elegida al azar. El diario incorporó nuevas tecnologías y siguió con la misma línea editorial que tanto molesta a los políticos y autoridades de turno.

Década de 1990 - Investigaciones

Ante la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner y la reapertura de ABC Color comenzaron las grandes y sistemáticas investigaciones periodísticas que abarcaron todos los ámbitos de la vida nacional y los padecimientos de la población. Mabel Rehnfeldt, junto con otros periodistas, lideró investigaciones que destaparon toda la corrupción imperante antes e inmediatamente después de la dictadura: Tráfico de autos robados a Bolivia, tráfico de bebés, tráfico de armas, situación de las Fuerzas Armadas, la Policía, ordeño de combustible, la corrupción al desnudo y grandes temas nacionales como la prostitución, la drogadicción y otros temas de interés para la sociedad.9 de julio de

1996 - ABC Digital

ABC Color empezó a llegar a todo el mundo con la incursión en el formato digital, siendo la primera en su género en el país. Gracias a la visión de nuestro Director esa tímida aparición se convirtió en el sitio web y, por supuesto el medio de comunicación paraguayo, mas visitado del país. Cada día registra más de un millón de páginas vistas y mensualmente supera el 50% del share de medios online.

1 de enero de 2016 - Radio AM 730 ABC Cardinal

Se incorpora la AM 730 Radio Cardinal al grupo ABC Color y hoy es la radio más potente y escuchada del país. Desde el 5 de marzo de 2019 se suma FM 98.5 que desde 2025 revive Cardinal Romance.

8 de agosto de 2017 - ABC TV

Los 50 años de ABC Color lo celebramos con nuestro Director Aldo Zuccolillo con la incorporación desde esta fecha de ABC TV “con la misión de servir a la sociedad paraguaya de la mejor manera posible con lo que tengamos a nuestro alcance”.

15 de julio de 2018 - Un legado de Acero

Ante la ausencia física de nuestro fundador y director Aldo Zuccolillo quedó un verdadero “legado de Acero” expresado en nuestro editorial de esa fecha. Ese legado se cimentaba en algunos pilares fundamentales como el interés nacional, la defensa de la dignidad y de los derechos del Paraguay en las hidroeléctricas; el apoyo al trabajo honesto de los habitantes del Paraguay, el combate frontal a la corrupción en todas sus formas, la defensa de los Derechos Humanos, la libertad de expresión y de prensa como “la madre de todas las libertades”.

En la actualidad - Transformación digital

Hoy estamos atravesando la etapa de la transformación digital con la mirada puesta en responder a la demanda de la audiencia y decisiones basadas en métricas.

Nos sentimos orgullosos de innovar y haber ganado reconocimiento internacional, con productos que incorporan Inteligencia Artificial, como ABC Visión.