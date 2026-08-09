Policía reporta más de 5.000 llamadas al 911 ayer y estos son los principales motivos

Ayer, sábado 8 de agosto, la Policía registró 5.013 llamadas que fueron atendidas en su sistema destinado para emergencias, 911. De este número, hubo 1.200 intervenciones y 3.813 comunicaciones que no correspondían a emergencia alguna.

Según el reporte oficial brindado por los uniformados, en el “top 5″ de incidentes registrados se encuentran:

Polución sonora: 266 Perturbación de la paz pública: 203 Violencia intrafamiliar: 134 Accidente de tránsito con daños materiales: 89 Accidentes con víctimas: 87

Asimismo, en “otros códigos” reportan 421 contactos.

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Llamadas al 911 que no eran emergencias

Prácticamente en todos los reportes que comparte la Policía hay llamadas al 911 que no correspondían a emergencias y estas se contabilizan de la siguiente manera:

No contesta - corte inmediato: 2.216

No contesta - silencio : 583

No contesta - involuntaria : 237

Niños jugando : 198

Llamada equivocada : 195

Información : 176

Aparente “estado de inestabilidad mental” : 100

Operativa : 45

Juzgamiento inadecuado : 41

Dispositivos automáticos : 13

Insultos : 6

Información/mensajería : 2

Obscenas: 1

Total: 3.813.

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