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09 de agosto de 2026 a la - 16:04

Policía reporta más de 5.000 llamadas al 911 ayer y estos son los principales motivos

Imagen ilustrativa: una patrullera frente a la Comandancia de la Policía Nacional, en Asunción.
Imagen ilustrativa: una patrullera frente a la Comandancia de la Policía Nacional, en Asunción.

La Policía Nacional recibió más de 5.000 llamadas a su sistema telefónico 911 ayer, sábado. La mayoría de las intervenciones fueron por casos de polución sonora, según el reporte oficial.

Por ABC Color

Ayer, sábado 8 de agosto, la Policía registró 5.013 llamadas que fueron atendidas en su sistema destinado para emergencias, 911. De este número, hubo 1.200 intervenciones y 3.813 comunicaciones que no correspondían a emergencia alguna.

Según el reporte oficial brindado por los uniformados, en el “top 5″ de incidentes registrados se encuentran:

  1. Polución sonora: 266
  2. Perturbación de la paz pública: 203
  3. Violencia intrafamiliar: 134
  4. Accidente de tránsito con daños materiales: 89
  5. Accidentes con víctimas: 87

Asimismo, en “otros códigos” reportan 421 contactos.

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Llamadas al 911 que no eran emergencias

Prácticamente en todos los reportes que comparte la Policía hay llamadas al 911 que no correspondían a emergencias y estas se contabilizan de la siguiente manera:

  • No contesta - corte inmediato: 2.216
  • No contesta - silencio: 583
  • No contesta - involuntaria: 237
  • Niños jugando: 198
  • Llamada equivocada: 195
  • Información: 176
  • Aparente “estado de inestabilidad mental”: 100
  • Operativa: 45
  • Juzgamiento inadecuado: 41
  • Dispositivos automáticos: 13
  • Insultos: 6
  • Información/mensajería: 2
  • Obscenas: 1

Total: 3.813.

La imagen presenta un resumen gráfico de novedades del sistema 911 en Paraguay, fechado el 08/08/2026. No hay personas visibles, ya que se trata de un documento informativo. Los elementos visuales incluyen gráficos y tablas que muestran estadísticas de llamadas atendidas, emergencias intervenidas y llamadas de no emergencia. Se destaca el total de llamadas atendidas (5.013) y los incidentes más ingresados, como perturbación de la paz pública, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito y otros. El ambiente es digital y presenta un contexto de gestión de emergencias. La distribución de la información es clara y está bien organizada, con categorías específicas para distintos tipos de incidentes y totalizaciones. Este documento no contiene texto adicional que no sea informativo y carece de elementos de identificación como equipos de fútbol o lugares reconocibles.
La imagen presenta un resumen gráfico de novedades del sistema 911 en Paraguay.

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