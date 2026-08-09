Policía reporta más de 5.000 llamadas al 911 ayer y estos son los principales motivos

Ayer, sábado 8 de agosto, la Policía registró 5.013 llamadas que fueron atendidas en su sistema destinado para emergencias, 911. De este número, hubo 1.200 intervenciones y 3.813 comunicaciones que no correspondían a emergencia alguna.
Según el reporte oficial brindado por los uniformados, en el “top 5″ de incidentes registrados se encuentran:
- Polución sonora: 266
- Perturbación de la paz pública: 203
- Violencia intrafamiliar: 134
- Accidente de tránsito con daños materiales: 89
- Accidentes con víctimas: 87
Asimismo, en “otros códigos” reportan 421 contactos.
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Llamadas al 911 que no eran emergencias
Prácticamente en todos los reportes que comparte la Policía hay llamadas al 911 que no correspondían a emergencias y estas se contabilizan de la siguiente manera:
- No contesta - corte inmediato: 2.216
- No contesta - silencio: 583
- No contesta - involuntaria: 237
- Niños jugando: 198
- Llamada equivocada: 195
- Información: 176
- Aparente “estado de inestabilidad mental”: 100
- Operativa: 45
- Juzgamiento inadecuado: 41
- Dispositivos automáticos: 13
- Insultos: 6
- Información/mensajería: 2
- Obscenas: 1
Total: 3.813.
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