“Py’a ruru”: advierten sobre los peligros de los tratamientos empíricos ante casos de hepatitis infantil

En la medicina popular paraguaya, el término py’a ruru traducido comúnmente como “estómago o hígado hinchado” es una denominación tradicional que científicamente equivale a la hepatitis o inflamación hepática.

Según datos epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), las complicaciones severas del hígado representan un desafío importante para el sistema sanitario nacional, debido a la falta de información y atención primaria.

Del temor familiar al uso de remedios empíricos

En la infancia, la hepatitis suele manifestarse mediante síntomas visibles como la ictericia (coloración amarillenta en ojos y piel), fuertes dolores abdominales y vómitos.

Estudios de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) señalan que en los cuadros de hepatitis aguda en niños, la ictericia y la coluria (orina oscura) se presentan en más del 80% de los sintomáticos.

Ante la aparición de estas señales, es habitual que las familias sientan temor y acudan en primera instancia a “médicos ñaná” buscando una curación rápida.

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Entre las prácticas populares más extendidas figura el denominado jahái, una intervención riesgosa que consiste en realizar cortes en forma de cruz en la parte superior del abdomen —a la altura de las costillas— utilizando instrumentos punzantes como espinas de coco, de naranja u hojas filosas.

Posteriormente, el artefacto se arroja hacia atrás bajo la creencia de que esto suprime la afección y “descomprime” la zona abdominal.

Falta de aval científico y riesgos para la salud

Desde la comunidad médica remarcan que no existe evidencia científica alguna que respalde estas metodologías como tratamiento curativo para la inflamación del hígado.

“A diferencia de las creencias populares, la mayoría de los cuadros de hepatitis viral en niños suelen remitir gradualmente sin necesidad de fármacos específicos, siempre que no surjan complicaciones”, declaró el doctor Robert Núñez a Radio Ñandutí.

Sin embargo, el retraso en la consulta médica formal para someterse a estos procedimientos invasivos expone a los niños a infecciones cutáneas, hemorragias o a un diagnóstico tardío de cuadros graves.

Por ello, las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de acudir a un centro asistencial desde el momento en que se detecten los primeros síntomas.