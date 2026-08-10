San Lorenzo celebra su aniversario entre historia, fe y tradición

San Lorenzo del Campo Grande tiene sus orígenes en el periodo colonial y su historia está vinculada a las antiguas tierras que pertenecieron a los jesuitas en la zona conocida como Campo Grande.

Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, el territorio pasó por distintos procesos administrativos hasta la conformación de la Villa de San Lorenzo del Campo Grande.

Aunque no existe un documento oficial que determine con exactitud la fecha de fundación, tradicionalmente se toma el 10 de agosto de 1775 como fecha conmemorativa, en coincidencia con el día de San Lorenzo, patrono de la ciudad.

Con el crecimiento de la población, el centro urbano y religioso fue trasladándose hasta el sector que actualmente constituye el corazón de la ciudad.

Actualmente los negocios, las casas coloniales, y un rica cultura converge entre lo tradicional con las innovaciones que se pueden observar entorno a la Catedral de San Lorenzo y sus alrededores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fe católica ocupa un lugar fundamental en la historia sanlorenzana y tiene como principal símbolo a la Catedral de San Lorenzo.

El actual templo, de estilo neogótico, comenzó a tomar forma con la colocación de su piedra fundamental el 8 de agosto de 1915 y se convirtió con los años en uno de los principales íconos arquitectónicos de la ciudad.

El entorno de la Catedral también fue transformándose con distintas obras y mejoras urbanas, entre ellas la puesta en valor de la Plaza Cerro Corá, y la Peatonal del Bicentenario.

El Mercado Municipal, habilitado en 1913, fue uno de los motores del crecimiento de la ciudad, actualmente es punto importante donde los sanlorenzanos y visitantes se surten.

La agenda para hoy

En el marco del aniversario, hoy se desarrolla la jornada central de la fiesta patronal. A las 8:00 se celebra la Santa Misa bajo el lema “La Virgen María y San Lorenzo Diácono y Mártir, Testigos de la Salvación”, presidida por Mons. Joaquín Hermes Robledo Romero.

A las 9:00 está prevista la tradicional procesión por las principales calles de la ciudad, con participación de la feligresía, autoridades e instituciones.

A las 10:30 se celebrará otra misa, presidida por el Pbro. Freddy Yamil Rodríguez.

La jornada religiosa concluirá con la misa de las 18:00, presidida por el Pbro. Antonio C. Vázquez.

Las celebraciones forman parte del programa de la Fiesta Patronal 2026, cuyo lema es “Realizar la Misión en Comunión y Participación, Alimentados de la Palabra y de la Eucaristía”.

San Lorenzo celebra hoy un nuevo aniversario mirando su pasado, preservando su tradición religiosa y proyectándose como una ciudad comercial, y dinámica del departamento Central.