Tras terremoto en Colombia, Vicepresidencia de Paraguay expresa su solidaridad

Un temblor de magnitud 7,4 afectó esta mañana a gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Las autoridades informaron de daños en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

El temblor se sintió a las 7:34 hora local (9:34 hora paraguaya) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, según indicó el SGC.

Tras esto y confirmarse hasta el momento la muerte de más de 20 personas a causa del terremoto, el vicepresidente de la República de Paraguay, Pedro Alliana, expresó su solidaridad a través de una publicación en la cuenta oficial de la Vicepresidencia de la República y su cuenta propia.

“El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia ante el devastador terremoto que enluta a tantas familias. Hace llegar sus condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos y acompaña a los afectados, deseando fortaleza a toda la nación colombiana en este difícil momento”, expresó en el escrito.

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Hasta ahora, registran 71 muertos por terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana el país ocasionó hasta el momento 71 fallecidos por el sismo en todo el territorio colombiano, informó Juan Alberto Baiardi, embajador paraguayo en Colombia, por ahora no hay ningún paraguayo afectado oficialmente.

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Según la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, además de los muertos en ese departamento hay al menos 69 personas heridas, una cifra que se espera que siga aumentando por los graves daños que dejó el terremoto, que incluso provocó el desplome de edificios en el centro y el oeste del país.

Además de la decena de muertos en el Chocó -donde fue el epicentro y habla de al menos 40 fallecidos, hubo al menos 18 muertos en Pereira, capital del departamento de Risaralda y dos en Manizales, capital de Caldas, urbes que junto con Cali fueron de las más afectadas por el terremoto.

Además, según indican desde Colombia, el departamento del Chocó es uno de los más pobres de Colombia y no dispone de recursos suficientes para atender una emergencia de esta magnitud.

La cifra de víctimas continúa en verificación y las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.