Volvió el frío: ¿habilitarán albergue de la SEN en Costanera de Asunción?

Luego de un periodo de jornadas cálidas, las temperaturas volvieron a bajar notablemente en los últimos días, llegando a mínimas cercanas a 10 grados centígrados en Asunción y otras zonas del país, y se esperan índices similares esta semana.

Teniendo en cuenta esa situación, el albergue para personas en situación de calle que estableció la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en la Costanera Norte de Asunción continúa en alerta a la espera de instrucciones de reabrir, comentó hoy a ABC Color su coordinador, Rodrigo Benítez.

El representante de la SEN recordó que el albergue solo es habilitado cuando las temperaturas se ubican por debajo de los 10 grados, algo que aún no ocurrió en esta ocasión.

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“Estamos todos los días acá, expectantes para activar”, dijo Benítez.

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En Asunción hoy se registraba una temperatura de 12 grados antes del amanecer y el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología para los próximos días anticipa mínimas de hasta 11 grados en la capital.

Dos albergados por problemas de salud

Aunque las temperaturas aún no han llegado al umbral establecido para reactivar el refugio, Benítez comentó que el mismo sigue funcionando y actualmente alberga a dos hombres en situación de calle que están siguiendo un tratamiento de salud.

“Les estamos ayudando a consultar y cuando se sientan mejor van a retirarse”, explicó.