Video: apareció otro “rompeautos”; denuncian a comerciante de Luque por vandalismo

El incidente ocurrió sobre la calle Benigno González casi Iturbe, en el centro de Luque. La denunciante, identificada como Aramí Gómez, quien es propietaria de una tienda de ropa en la zona, relató que los inconvenientes con su vecino Óscar Guillén vienen desarrollándose desde hace tiempo por la intención de este de adueñarse de un lugar de estacionamiento en la vía pública.

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Antecedentes y amenazas

Según el testimonio de la víctima, la tensión escaló dos meses atrás tras un altercado verbal. “Me gritó, me trató de muy mala manera y me dijo: ‘Además, no vendés un carajo’, buscando humillarme. También me amenazó con que me iba a mandar a revisar el local, algo que hasta hoy me genera preocupación y temor”, expresó Gómez al medio local Luque Noticias.

Para evitar fricciones, la mujer optó por no aparcar en el sitio durante semanas. Sin embargo, el pasado jueves 6 de agosto se vio obligada a estacionar allí de manera temporal tras haber recibido una multa por cepo frente a su propia tienda. A pesar de haber avisado formalmente a los residentes de la vivienda contigua para evitar molestias, la respuesta del comerciante fue violenta.

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Daños registrados en video

Poco después de dejar el automóvil, vecinas del lugar le alertaron que una de las ruedas de su vehículo había sido intencionadamente pinchada. Las imágenes de un circuito cerrado de la zona confirmaron que la agresión fue cometida por el propio Guillén.

“Después de la denuncia me contactaron para ‘arreglar’ la situación y finalmente me arreglaron la rueda, pero eso no soluciona el perjuicio ocasionado. Tuve que pasar todo el día haciendo trámites y la denuncia, por lo que no pude abrir mi restaurante en Asunción y sufrí pérdidas económicas”, lamentó la comerciante.

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Proceso legal y apoyo vecinal

Gómez radicó la denuncia en la Comisaría 3ª Central y el caso fue elevado al Ministerio Público. Diversos pobladores del área manifestaron su predisposición a declarar como testigos ante el constante acaparamiento del espacio público por parte del denunciado.

“Yo no voy a quedarme callada cuando perjudican mi trabajo y mi esfuerzo. La rueda se arregló; el perjuicio, las pérdidas y la preocupación que me generó toda esta situación, no. Espero que esto se investigue y no tengamos que esperar a que ocurra algo más grave”, concluyó Gómez.

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Un caso similar en Asunción

El caso ocurrido en Luque recuerda mucho a lo ocurrido con Santiago Aguade, conocido como el “rompeautos” de barrio Las Lomas en Asunción. El mismo, durante varios meses, impidió que vehículos se estacionen frente a su vivienda ubicada sobre las calles Genaro Romero entre Julián Alarcón y Urdapilleta.

El hombre incluso llegó a “cercar” con una cinta el perímetro entre su vereda y la calle, para que nadie estacione y, en caso de que lo hicieran, golpeaba los autos con un martillo, rociaba a sus propietarios con agua y hasta llegó a colocar clavos miguelito en el lugar para destruir los neumáticos de los aparcadores.

Terminó afrontando juicios por daños y perjuicios. También se le sumó una demanda por violencia intrafamiliar por parte de su propia esposa.