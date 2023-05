Vecino que destroza autos estacionados frente a su vivienda advierte que lo seguirá haciendo

El vecino del barrio Las Lomas que destroza automóviles que se estacionan frente a su vivienda adelantó que no abonará la multa municipal en su contra. Así también, advirtió que seguirá dañando a los que ocupen lo que considera “su espacio” y que no escatimará en “lesionar” a los que no acaten su aviso.