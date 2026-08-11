San Pablo: toman local escolar por problemas de rubro

Los padres de familia de la Escuela Básica Nº 8196 San Isidro, del distrito de San Pablo ex Cocuere, exigen la recuperación de un rubro del tercer grado que quedó vacante desde mayo de este año por la jubilación de la docente. A consecuencia de este inconveniente, todas las actividades académicas quedaron paralizadas desde hace cuatro días, en espera de una solución.

La sede escolar funciona desde el jardín de infantes hasta el 9º grado, con 129 alumnos en los turnos mañana y tarde, según explicaron los miembros de la mencionada casa de estudios.

El presidente de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), Ramón Valdovinos, dijo que los padres de familia decidieron cerrar la institución hasta recuperar el rubro del 3º grado, cuyo lugar está siendo interinado por una profesora del 5º grado, pero sin rubro desde hace tres meses.

Al respecto, aseveró que ya recurrieron a la supervisión de la zona y a la Dirección Departamental de Educación, sin tener una respuesta favorable a su reclamo, por lo que decidieron tomar la drástica medida entre todos, con el objetivo de que se pueda solucionar el problema con la recuperación del rubro vacante.

Manifestó, además, que no van a aceptar la imposición de ningún docente de otro lado y mucho menos a un haragán, teniendo en cuenta que ya tienen a una profesora que viene cumpliendo esa tarea en el lugar, pero que está trabajando sin el rubro correspondiente.

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“Mientras no tengamos la respuesta que estamos aguardando, no vamos a levantar nuestra medida de protesta porque la institución no puede seguir funcionando de esta forma por la falta de rubro que debe ser solucionado cuanto antes para dar tranquilidad a la comunidad educativa”, subrayó el representante de la cooperadora escolar.

Decisión de los padres

Por su parte, el director del local educativo, Oscar González Giménez, explicó que los padres de familia tomaron esta determinación de tomar por tiempo indefinido la citada casa de estudios, aunque aclaró que los alumnos están acudiendo a la escuela en sus horarios correspondientes, pero que no participan en las clases.

Sobre el caso, la directora departamental de Educación, Olga Servín, comunicó que el problema está casi solucionado y pidió tranquilidad a la comunidad educativa.