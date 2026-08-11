Tania Irún: por unanimidad, Tribunal de Sentencia absuelve a exmagistrada

Por unanimidad, los magistrados que integraron el Tribunal de Sentencia que tuvo a su cargo el juicio oral y público a la exjueza Tania Irún declararon no probada la acusación por supuesto prevaricato. En consecuencia, el colegiado dispuso la absolución de la exmagistrada e impuso las costas del juicio en el orden causado.

Por turno, los magistrados Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonada (presidenta) y Lourdes Garcete explicaron de manera detallada las inconsistencias de la acusación presentada por los fiscales Silvia González y Cristhian Benítez.

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Recordemos que los representantes del Ministerio Público solicitaron una condena de 3 años de pena privativa de libertad para Irún, tras sostener en juicio que la misma incurrió en el hecho punible de prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierra en el Alto Paraguay (Chaco) a empresas extranjeras que serían de maletín.

Por su parte los abogados Francisco De Vargas y Selmar Rodrigo Moreno, representantes de la querella adhesiva ejercida por la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon), solicitaron que la acusada sea condenada a 6 años de pena privativa de libertad, por la supuesta comisión del mencionado delito.

Acusación de supuesto prevaricato, con claro “sesgo de confirmación”

“Este relato es claro sesgo de confirmación, vicio de razonamiento que descarta deliberadamente lo que no me favorece y distorsiona la realidad de los hechos”, afirmó el magistrado Ortiz, durante la explicación de la decisión del Tribunal.

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“Lo cierto es que la acusación ni siquiera describe la conducta que debe interpretarse como elemento subjetivo adicional de prevaricato. ¿A qué me refiero? No se explica en una sola línea. Ella firmó esto por dinero, por necesidad, por amor, por odio, a quién. O cualquier otra razón que la haya motivado a cometer este, este solo prevaricato (...)“, dijo el magistrado, al destacar la inconsistencia de la acusación.

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Por otro lado, las magistradas destacaron que la acusación no mencionada que el 24 de octubre de 2018 el juez interino Hugo Bécker dictó providencia de autos para sentencia, lo cual le obligaba a Irún a dictar sentencia dentro del plazo establecido para ello.

“A partir de ahí, una vez que quedó firme empieza a correr plazo para resolver. Todo magistrado está obligado a resolver en el plazo estableicdo en la ley y lo que ocurre a partir de ahí se presenta nuevamente nota dirigida al presidente del Consejo para su reintegro para noviembre, por recargo de trabajo (...) el consejo autorizó con fecha retroactiva y a partir del 21 de noviembre empezó”, explicó.

Acción de inconstitucionalidad de Tania Irún, en estudio en la CSJ

Las magistradas destacaron que se pretendió instalar que Irún se reintegró anticipadamente únicamente para firmar la sentencia cuestionada, pero que la numerosa cantidad de resoluciones firmadas en la misma fecha descartan esta hipótesis.

“Su juzgado era un juzgado modelo, ella tuvo reconocimiento por tener su despacho al día, todo esto nos lleva a una motivación loable, un patrón de comportamiento que indica que tenía comportamiento razonable y que la motivaron a retornar a sus funciones, no solamente para firmar esta sentencia y esto no es cierto”, destacó Garcete, al señalar que solo providencias se firmaron cincuenta.

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La acusación cuestiona la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018, la entonces jueza Tania Irún hizo lugar a la demanda de las firmas Cusabo, Kyveloria, Firstar Investments y Elite Kingdom por cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública; en contra de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon).

Este fallo, si bien fue confirmado en segunda instancia y la acción presentada en contra del mismo fue descartada por la propia Corte Suprema de Justicia, motivó en la destitución de la magistrada por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que alegó supuesta negligencia.

Irún accionó contra su destitución y actualmente, esta presentación está en estudio en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Recordemos que la fiscala de delitos económicos Verónica Valdez solciitó el sobreseimiento definitivo de Irún precisamente por considerar que no existían elementos de juicio que permitieran sostener una acusación pero este dictamen fue rectificado por la fiscala adjunta Soldedad Machuca.