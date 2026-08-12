Atención médica a paraguayos en Argentina: preocupación en Ñeembucú por cobro a no residentes

La decisión del Gobierno argentino de establecer el cobro por determinadas prestaciones médicas a extranjeros no residentes genera preocupación en Ñeembucú, donde históricamente numerosos paraguayos cruzan la frontera para acceder a servicios de salud en hospitales de Corrientes y Resistencia.

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La medida podría tener un impacto directo en pobladores del departamento de Ñeembucú, especialmente en aquellos que recurren de manera particular a los centros asistenciales de las ciudades argentinas ubicadas frente a esta región.

Entre Paraguay y Argentina tampoco existe actualmente un convenio general que garantice la atención sanitaria gratuita para paraguayos que ingresan al vecino país en calidad de no residentes.

El director del Hospital Regional de Pilar, doctor Ramón Salinas, explicó que desde el centro asistencial nunca se realizaron derivaciones oficiales de pacientes hacia la Argentina.

Sin embargo, reconoció que numerosos pobladores gestionan de manera particular su traslado, ya sea por medios propios o mediante ambulancias municipales, para recibir atención médica en establecimientos de Corrientes o Resistencia.

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Durante años, estas ciudades argentinas constituyeron una alternativa para los habitantes de Ñeembucú, principalmente en casos que requerían determinadas especialidades, estudios o tratamientos que anteriormente no estaban disponibles en Pilar.

El doctor Ramón Salinas señaló que esta situación comenzó a modificarse con la ampliación y el fortalecimiento de los servicios médicos disponibles en el Hospital Regional de Pilar.

Mencionó, entre otros, la incorporación y fortalecimiento del servicio de cardiología, lo que permite que muchos pacientes opten actualmente por consultar primero en el centro asistencial local antes de trasladarse hasta la Argentina.

“Con la mayor cobertura que brinda hoy el Hospital Regional, como el servicio de cardiología, muchos ya optan por consultar en Pilar antes que viajar a la Argentina”, manifestó.

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No obstante, la medida mantiene en incertidumbre a las familias que habitualmente recurren al sistema sanitario argentino, debido a que no existe un acuerdo bilateral que establezca, de manera general, la atención médica gratuita para paraguayos no residentes.

Paraguayos residentes no serían afectados

En tanto, compatriotas que habitualmente cruzan hacia la Argentina señalaron que, en su caso, no tendrían inconvenientes con la nueva disposición, debido a que residen legalmente en el vecino país y cuentan con la documentación correspondiente.

La preocupación se concentra principalmente en los paraguayos que ingresan desde Ñeembucú como no residentes y que, ante una eventual necesidad médica, podrían verse obligados a afrontar los costos de las prestaciones sanitarias.

Provincias definirán la aplicación de la medida

El cónsul paraguayo en Resistencia, Argentina, Fabio López, señaló que, hasta el momento, las provincias de Chaco y Corrientes continúan brindando atención médica gratuita a los paraguayos que acuden a sus centros sanitarios.

Puntualizó que en la tarde del miércoles está prevista una reunión de los gobernadores de las provincias del norte argentino, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, donde se analizará la aplicación de la disposición del Gobierno de Javier Milei que habilita el cobro a extranjeros por determinadas prestaciones médicas.

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“Como es un Gobierno federal, cada provincia tiene independencia de poder y cuenta con diputados provinciales que se encargan de legislar. En esta reunión tendrían que tomar la decisión de implementar o no la ley que impuso el Gobierno argentino”, señaló López.

Para Ñeembucú, donde la cercanía geográfica con la Argentina convirtió históricamente a las ciudades fronterizas en una alternativa para la atención sanitaria, la medida vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los servicios médicos locales y avanzar en acuerdos bilaterales que permitan garantizar la atención de los habitantes de las zonas fronterizas.