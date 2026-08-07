Pilar: masiva concurrencia en jornada de asistencia médica gratuita y entrega de sillas de ruedas

La Fundación Jesús Responde, presidida por Walter Neufeld, desarrolla en la ciudad de Pilar una amplia jornada de asistencia médica y ayuda social destinada a familias de escasos recursos económicos. El objetivo es acercar servicios de salud y transmitir un mensaje de esperanza a la comunidad.

Lea más: Entregan 50 sillas de ruedas a personas discapacitadas

Las actividades se llevan a cabo en el Polideportivo Municipal “Roberto Cabañas”, donde desde tempranas horas cientos de personas acudieron para acceder de manera gratuita a consultas con profesionales de distintas especialidades.

Con el lema “Jesús en Acción”, la organización brindó atenciones en clínica general, pediatría, oftalmología, ginecología, odontología, psicología y capellanía, permitiendo que niños, jóvenes y adultos mayores reciban asistencia médica sin costo.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidad, quienes recibieron este importante apoyo para mejorar su movilidad y calidad de vida. La entrega estuvo acompañada por voluntarios de la fundación y familiares de los beneficiarios.

Lea más: Salud habilita plataforma para quejas, reclamos y sugerencias en línea

El presidente de la Fundación Jesús Responde, Walter Neufeld, destacó que este tipo de jornadas se realizan en distintos puntos del país como parte de una misión de servicio y solidaridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nuestro propósito es llevar un mensaje de esperanza a las familias paraguayas, acercando atención médica y asistencia a quienes más lo necesitan”, expresó.

Neufeld recordó además que la fundación mantiene un permanente trabajo social en todo el territorio nacional, apoyando a cientos de comedores populares mediante la provisión de alimentos para niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Lea más: Adultos mayores protestan por la falta de medicamentos en hospitales y USF de Pilar

Por su parte, el intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), sostuvo que desde la Municipalidad siempre buscan una alianza estratégica con alguna fundación para cubrir las necesidades de las personas en condiciones vulnerables.

Puso como ejemplo la atención médica oftalmológica, que es un déficit en el departamento porque no se cuenta con profesionales en los hospitales de Ñeembucú.

La jornada de asistencia en Pilar continuará mañana sábado, con la expectativa de atender a un importante número de pacientes y seguir fortaleciendo las acciones solidarias en beneficio de la población del departamento de Ñeembucú.