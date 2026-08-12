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12 de agosto de 2026 a la - 16:34

Fatal accidente: familiares niegan acuerdo con Sanabria Vierci

Así quedó el vehículo en el que iban el niño y los adultos que fallecieron a causa del accidente en la ruta Luque-San Bernardino.
Así quedó el vehículo en el que iban el niño y los adultos que fallecieron a causa del accidente en la ruta Luque-San Bernardino.Jazmín Jara

Familiares de los cuatro fallecidos del accidente protagonizado por el empresario Eugenio Sanabria Vierci rechazan haber llegado a un acuerdo con el encausado para extinguir la causa. Cuestionan que la decisión se haya tomado a espaldas de su núcleo familiar, insistiendo en que el caso debió llegar a juicio oral y público.

Por ABC Color

El juez de Garantías de Caacupé Augusto Acuña Rojas sobreseyó definitivamente al empresario Eugenio Sanabria Vierci del proceso penal por la muerte de cuatro personas en el choque automovilístico ocurrido en noviembre de 2024, en la ruta Luque-San Ber.

A raíz del choque, tres ocupantes de uno de los vehículos involucrados perdieron la vida: Osvaldo Darío Jacquet Valdez, Kristin María Blumenröther y Philipe Jacquet.

Una hija de la pareja sobrevivió y fue a vivir a Alemania con una tía, que es hermana de su mamá y quedó como tutora.

“La verdad en la cronología, antes de sacarle a la querella adhesiva a mi papá, se contactaron con los abogados pero nosotros nos negamos a llegar a cualquier acuerdo”, Enrique Jacquet, quien perdió a su hermano, cuñada y sobrino durante el accidente fatal.

Lea más: Familia de víctima cuestiona sobreseimiento de Sanabria Vierci y denuncia que no fue consultada

El encausado presentó acuerdos de reparación con los familiares de las víctimas y así logró la extinción de la causa.

A seguido aclaró que su papá nunca llegó a un acuerdo con ellos, porque lo que querían era que se llegara a juicio oral y público. “Si arregló, arregló con la tía alemana y nunca me comentó ni consultó nada a mí ni a mi familia”, subrayó.

Jacquet cuestionó la falta de comunicación con los familiares de las personas fallecidas y señaló que está intentando obtener respuestas sobre cómo se llegó al acuerdo.

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