Fatal accidente: familiares niegan acuerdo con Sanabria Vierci

El juez de Garantías de Caacupé Augusto Acuña Rojas sobreseyó definitivamente al empresario Eugenio Sanabria Vierci del proceso penal por la muerte de cuatro personas en el choque automovilístico ocurrido en noviembre de 2024, en la ruta Luque-San Ber.

A raíz del choque, tres ocupantes de uno de los vehículos involucrados perdieron la vida: Osvaldo Darío Jacquet Valdez, Kristin María Blumenröther y Philipe Jacquet.

Una hija de la pareja sobrevivió y fue a vivir a Alemania con una tía, que es hermana de su mamá y quedó como tutora.

“La verdad en la cronología, antes de sacarle a la querella adhesiva a mi papá, se contactaron con los abogados pero nosotros nos negamos a llegar a cualquier acuerdo”, Enrique Jacquet, quien perdió a su hermano, cuñada y sobrino durante el accidente fatal.

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El encausado presentó acuerdos de reparación con los familiares de las víctimas y así logró la extinción de la causa.

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A seguido aclaró que su papá nunca llegó a un acuerdo con ellos, porque lo que querían era que se llegara a juicio oral y público. “Si arregló, arregló con la tía alemana y nunca me comentó ni consultó nada a mí ni a mi familia”, subrayó.

Jacquet cuestionó la falta de comunicación con los familiares de las personas fallecidas y señaló que está intentando obtener respuestas sobre cómo se llegó al acuerdo.