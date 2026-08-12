Familia de víctima cuestiona sobreseimiento de Sanabria Vierci y denuncia que no fue consultada

“Si arregló, arregló con la tía alemana y nunca me comentó ni consultó nada a mí ni a mi familia”, manifestó Jacquet, quien señaló que recién este miércoles se enteró de la existencia del acuerdo.

“Le pregunté hoy porque también me enteré hoy, pero me leyó los mensajes y no me respondió”, relató.

El familiar aseguró que ni él ni su familia participaron de ninguna negociación. “No tenemos idea, no participamos en ningún arreglo. Si arreglaron, fueron Sanabria Vierci con su tía alemana, tutora de la única sobreviviente, que está en Alemania”, afirmó.

Lea más: https://www.abc.com.py/policiales/2026/05/23/caso-sanabria-vierci-corte-rechaza-a-padre-de-victima-como-querellante/

Jacquet cuestionó además la falta de comunicación con los familiares de las personas fallecidas y señaló que está intentando obtener respuestas sobre cómo se llegó al acuerdo.

Cuestionamientos

Su principal cuestionamiento apunta a que una decisión que terminó extinguiendo la causa penal se habría tomado sin que su familia tuviera conocimiento. “Básicamente negociaron la muerte, inclusive, de mi hermano a nuestras espaldas”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El accidente ocurrió en noviembre de 2024 sobre la Ruta Ecovía San Bernardino y dejó cuatro personas fallecidas: Osvaldo Jacquet, su esposa Kristin María Blumenröther, la hija de ambos, de dos años, y Nancy Angeluz Chena. Una persona menor de edad sobrevivió al siniestro.

Sanabria Vierci estaba procesado por homicidio culposo. La fiscala Zulma Benítez había solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público. Sin embargo, el acuerdo de reparación informado en el proceso derivó en la extinción de la causa y el sobreseimiento del procesado.

Con la resolución también se dispuso el levantamiento del arresto domiciliario que pesaba sobre Sanabria Vierci.

El caso deja ahora un fuerte cuestionamiento por parte de familiares de una de las víctimas, quienes aseguran no haber sido informados ni haber participado del acuerdo que puso fin al proceso penal.