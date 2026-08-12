Misiones: camino vecinal entre Santa María y San Juan, en pésimo estado

El camino de tierra de aproximadamente 30 kilómetros que une los distritos de Santa María y San Juan Bautista, Misiones, se encuentra en muy malas condiciones.

Esta vía, utilizada también como camino alternativo, dificulta el tránsito de los pobladores, principalmente durante los días de lluvia, cuando el tramo se vuelve prácticamente intransitable.

Lea más: Pobladores de Panchito López exigen al MOPC reparar rutas ante riesgo de aislamiento por El Niño

Dicho camino pasa por las compañías, San Antonio, Sanja Kora correspondiente a Santa María y las compañías Tristan Zalazar II, Cuatro Boca que ya conecta con la ruta PY01 en el distrito de San Juan Bautista, Misiones.

Las últimas lluvias registradas en esta zona del país, durante la jornada de ayer martes, dejaron nuevamente al descubierto el mal estado del camino, dificultando el tránsito de los pobladores de las compañías de la zona.

En un video que grabó un motociclista se observa cómo se encuentra el camino, en pésimas condiciones en todo su tramo. También se observa que las aguas caídas quedan estancadas en medio de la ruta y que no existe una buena canalización, como cunetas bien elaboradas, para que circule el agua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este caso, se requiere de un buen trabajo, como realizar un raspado y nivelado de la ruta, además de una carga adecuada de ripio y una buena canalización, para que las aguas puedan fluir hacia un costado y no se estanquen en medio del camino.

Lea más: Laureles, nuevamente aislado por pésimo estado de camino

De acuerdo con las imágenes proporcionadas por el transeúnte, se nota que desde hace tiempo no se realiza un buen trabajo de reparación de manera adecuada.

Los pobladores de estas comunidades solicitan a las autoridades pertinentes que realicen las reparaciones correspondientes, teniendo en cuenta que se trata de una zona altamente productiva, principalmente en los rubros ganadero y agropecuario, entre otros.

Señalan que el mal estado del camino afecta considerablemente la economía de los productores, debido a las dificultades que enfrentan para trasladar sus productos hasta los puntos de comercialización.