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13 de agosto de 2026 a la - 16:48

Niños podrán ser bomberos por un día: enterate dónde y cuándo

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas
ARCHIVO - “Bomberos por un día” en AyolasMRRMiguel Ángel Rodríguez

Como ya lo ha hecho en años anteriores, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay abrirá las puertas de sus distintos cuarteles para que los más pequeños puedan conocer un poco más acerca del heroico oficio. En esta ocasión, la actividad se enmarca en las celebraciones por el Día del Niño.

Por ABC Color

Estamos en el mes del Niño y son varias las actividades organizadas para celebrar a los más pequeños. Los bomberos no quisieron quedarse atrás y lanzaron nuevamente la iniciativa “bomberos por un día” para que niños y niñas puedan visitar los distintos cuarteles del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) a lo largo del país.

La invitación fue oficialmente realizada a través de las redes sociales oficiales del CBVP, donde se anuncia que durante la actividad, los niños podrán, no solamente conocer los cuarteles, a los bomberos y a sus los móviles, sino que además, a lo largo de la jornada, habrá espacios de juego y aprendizaje.

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¿Cuándo se desarrollará la jornada “bomberos por un día?

De acuerdo con lo informado, “bomberos por un día” tendrá lugar el próximo domingo 23 de agosto. Ese día, los niños pueden acercarse a las compañías, unidades o bases de operaciones del CBVP de su respectiva localidad.

“Estate atento a las redes sociales de la Compañía del CBVP de tu zona para conocer los detalles”, reza el posteo realizado por la institución.

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En capital, el encuentro tendrá lugar de 10:00 a 17:00 en el Cuartel de la Primera Compañía (K1), ubicado sobre Rafael Barret y Capitán Román García, en el barrio Villa Aurelia.

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