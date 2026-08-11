Día del Niño: convertirán calle Palma en un espacio de juegos e innovación

El evento, de acceso totalmente libre y gratuito, convertirá la arteria peatonal en un centro interactivo diseñado para el aprendizaje y el entretenimiento familiar.

Lea más: Día del Niño Paraguayo: cuándo es y por qué se conmemora

Durante ocho horas continuas, los asistentes podrán acceder a más de 50 experiencias interactivas distribuidas a lo largo del trayecto. Las actividades abarcarán áreas clave para el desarrollo infantil.

En materia de ciencia y tecnología, los niños podrán realizar experimentos prácticos, exhibiciones dinámicas y talleres de descubrimiento para fomentar la curiosidad científica.

Lea más: Minna recibe un camión de juguetes a semanas del Día del Niño

En cuanto al arte y la creatividad, se contará con espacios de pintura, modelado y expresiones plásticas orientados a potenciar el talento y la libre expresión.

También habrá dinámicas al aire libre centradas en la conciencia ambiental y la estimulación motriz a través del juego compartido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Un Día del Niño inolvidable: buscan llevar alegría y alimentos a niños indígenas de Caaguazú

La cuarta edición de esta propuesta busca revalorizar el centro histórico como un entorno seguro de integración comunitaria, promoviendo el juego, la cultura y la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de la infancia.