Nacionales
13 de agosto de 2026 a la - 17:31

Tratarán el impacto de la IA en la Tercera edición del Taiwan Paraguay Technology Forum

Hombre asiático en traje oscuro y corbata a rayas junto a hombre calvo con barba y corbata roja, posando frente a banderas de Taiwán y Paraguay.
Tercer Taiwan Paraguay Technology Forum, un encuentro internacional que se celebrará en septiembre de 2026 para explorar el impacto de la Inteligencia Artificial. En la imagen, Iván Lee, embajador de Taiwán en Paraguay. En la imagen el embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Lee (i) y el rector de la UTPT, Jorge Duarte (d).

La Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay (UPTP), en conjunto con la Embajada de la República de China (Taiwán), llevará a cabo la tercera edición del Taiwn Paraguay Technology Forum durante la cual analizarán el impacto de la Inteligencia Artificial en sectores estratégicos, entre otros.

Por ABC Color

La tercera edición del Taiwan Paraguay Technology Forum es un evento internacional que reunirá en Asunción a especialistas de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Taiwán para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en sectores estratégicos y con el que buscan promover la cooperación entre la academia, el sector público y el sector empresarial.

La UPTP, en conjunto con la Embajada de la República de China (Taiwán) en Paraguay, llevará a cabo el evento los días 11 y 12 de septiembre de 2026, el cual describen como uno de los principales espacios de intercambio de conocimientos sobre Inteligencia Artificial e innovación tecnológica del país.

El encuentro se desarrollará en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP) y la entrada es gratuita para los asistentes.

Durante dos jornadas, el programa incluirá conferencias magistrales, paneles internacionales, espacios de networking y presentación de investigaciones, con el propósito de fortalecer la vinculación entre la academia, la industria, el sector público y los organismos de cooperación internacional.

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Hombre de mediana edad con cabello canoso y gafas sonríe mientras es entrevistado por periodistas, con bandera de Taiwán al fondo.
Tercer Taiwan Paraguay Technology Forum, un encuentro internacional que se celebrará en septiembre de 2026 para explorar el impacto de la Inteligencia Artificial. En la imagen, Iván Lee, embajador de Taiwán en Paraguay.

Desafíos de la IA en la actualidad

Según indican, las temáticas abordarán algunos de los principales desafíos y oportunidades que plantea la Inteligencia Artificial en la actualidad, incluyendo Industria 4.0, energía, salud digital, agricultura inteligente, logística, innovación financiera, ciberseguridad, gobierno digital y productividad empresarial, ofreciendo una visión práctica sobre la implementación de estas tecnologías en diferentes ámbitos.

El evento está abierto a empresarios, directivos, autoridades gubernamentales, docentes, investigadores, estudiantes, emprendedores, profesionales del sector tecnológico, organismos internacionales, representantes del ecosistema de innovación y al público en general interesado en la Inteligencia Artificial, la innovación y el desarrollo tecnológico.

El foro constituye una plataforma para conectar el ecosistema tecnológico nacional con referentes internacionales y generar oportunidades de cooperación entre la academia, el sector público y el sector privado. Asimismo, sostienen que refleja el compromiso conjunto de la UPTP y la Embajada con el fortalecimiento de la cooperación tecnológica entre Taiwán y Paraguay.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del día 13 de agosto a través de los canales oficiales de la universidad. Invitan a seguir las redes sociales oficiales de la institución para conocer la agenda y los conferencistas del evento.

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Hombre con traje azul y corbata roja sostiene un micrófono, frente a una mesa con un vaso de agua, mientras otro individuo lo acompaña.
Tercer Taiwan Paraguay Technology Forum, un encuentro internacional que se celebrará en septiembre de 2026 para explorar el impacto de la Inteligencia Artificial. En la imagen, Jorge Daniel Duarte Rolon. Rector, rector de la UTPT.

Ediciones anteriores del foro

Recuerdan que las dos ediciones anteriores sentaron las bases de este espacio de cooperación tecnológica entre Paraguay y Taiwán.

El Primer Foro Tecnológico Taiwán–Paraguay – Colaboración para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico e Industrial, se realizó en agosto de 2024 en el Centro de Convenciones del BCP y reunió a especialistas nacionales e internacionales para analizar temas como ciberseguridad, sostenibilidad, investigación educativa, bioinformática, ingeniería médica, tecnologías emergentes, energía y el papel de la tecnología en el deporte de alto rendimiento.

El Segundo Foro Tecnológico Taiwán–Paraguay – Semiconductores, se celebró en septiembre de 2025 en Ciudad del Este y tuvo como eje central el fortalecimiento de la industria de los semiconductores, abordando la cadena de valor del sector, las ventajas competitivas de la industria, las estrategias de empresas líderes y el modelo taiwanés de desarrollo tecnológico como referencia para el Paraguay.

El horario de la tercera edición que se realiza este año será de 8:00 a 17:30 con modalidad presencial. Para más información se puede acceder a al correo electrónico de la UPTP: tpforum@uptp.edu.py; al perfil oficial de la red social Facebook: uptp.py; al perfil oficial de la red social Instagram: @uptp_py; al LinkedIn: UPTP; al perfil oficial de la red social X (extwitter): @UPTP_py.

También se puede contactar a la Embajada de la República de China (Taiwán) al correo: pry@mofa.gov.tw, al perfil oficial de Facebook: Embajada de Taiwán en el Paraguay; al de Instagram: @tw_paraguay; al de X: @TW_Paraguay.