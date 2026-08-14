“Estamos peor”: evaluación de la CNT a los tres años del gobierno de Santiago Peña

Mañana se cumplen tres años del gobierno encabezado por el Presidente de la República, Santiago Peña, al frente de la administración del Estado, gestión criticada sobre todo por varios hechos de corrupción, carencias en el sector de salud y una importante crisis económica en cuanto al financiamiento del Estado.

La gestión, cuya campaña presidencial se destacó por el slogan “vamos a estar mejor”, dista mucho de la realidad de varios sectores, entre ellos al de los trabajadores, que critica al gobierno por la falta de una mejor calidad de vida.

Ramón Ávalos, secretario general de la CNT, contó que hoy realizaron un análisis de estos tres años del gobierno de Santiago Peña en una reunión con los dirigentes de base de las organizaciones sindicales afiliados a la central a fin de emitir un posicionamiento gremial.

“Para nosotros, el movimiento sindical de la CNT, el gobierno de Santiago Peña está aplazado totalmente, tanto en lo económico, en lo político, en lo social. Si bien hace grandes anuncios, grandes eslóganes con respecto a hambre cero o ayudas sociales, etcétera, no tiene otra alternativa como para poder llevarle o quitarle de la informalidad, por ejemplo, a los trabajadores, o a la población de tener un salario mejor, un empleo digno. Todo es anuncio, anuncio, anuncio”, criticó.

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Preocupa la corrupción en el gobierno de Peña, según CNT

Tras realizar la evaluación, un punto que más les preocupa como central es la corrupción que se ha institucionalizado en este último tiempo, sobre todo en el Instituto de Previsión Social (IPS).

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“No estamos mejor. A lo mejor para muchos están mejor, pero para la gran mayoría del sector trabajador, de la población en general y por qué no de los compañeros campesinos en particular, estamos peor”, sostuvo.

Afirmó que actualmente hay un crecimiento económico que como lo lanza y anuncia el gobierno pareciera ser brillante, pero el mismo no “se derrama” hacia el sector más popular o hacia los trabajadores o a los trabajadores del campo, por ende hoy día los grandes anuncios de la estabilidad macroeconómica que hablan, no satisface las necesidades básicas del trabajador.

Agregó que se demuestra cada día más la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, por lo que desde las centrales obreras insisten tanto en la política salarial y en la política de empleo, porque el reajuste que se realiza es insuficiente.

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“Al contrario, cuando uno empieza a hablar solamente del reajuste ya empieza a dispararse todo, porque no hay política del Ejecutivo en cuanto a poder controlar realmente lo que es el el poder adquisitivo del trabajador (...) hemos presentado proyectos inclusive para poder hacer reformas en cuanto a lo que es el salario mínimo en particular”, refirió.

Recomendaciones tras reunión de la CNT

Entre las recomendaciones que lanzaron tras la reunión entre los integrantes de las bases sindicales que aglutina la central, anunciaron movilizaciones, proyectos de ley que ya forman parte de la agenda mismo del gremio e incluso una movilización grande a nivel nacional, además de no descartar una huelga.

Dichas recomendaciones serán tratadas en un congreso unitario en el que participarán todas las centrales en septiembre, que va a coincidir con una misión internacional sindical, con referentes de la Confederación Sindical de las Américas y de la Confederación Sindical Internacional a nivel mundial.

“Pedimos justamente cuando estuvimos en Ginebra en esta última conferencia, hemos presentado como CNT y la CUT-A (Central Única de Trabajadores Auténtiva) también ha presentado quejas con respecto a las leyes que han realizado el Poder Ejecutivo y a través del Poder Legislativo, donde han vulnerado derechos de los trabajadores, en especial lo que es la huelga en sí”, concluyó.