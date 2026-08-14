Tres años de Peña: Ataques a la prensa libre y el destape de la red desinformante

Las embestidas a la prensa libre marcan otra vez la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, que cumple tres años este sábado 15 de agosto, feriado nacional por el día de la fundación de Asunción.

La confrontación de Peña con la prensa crítica se reflejó hace pocas semanas en su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional, el pasado 1 de julio, como dispone la Constitución. En esa ocasión, el mandatario presentó el estado del país, cuestionando, como lo hace de manera recurrente con los medios de prensa críticos, porque se le indica que pinta un “país de maravillas”. y aseveró que muchos de lo que considera de logros no se leerán “en algunos diarios”.

Unos días antes, en su rendición de cuentas ante la Junta de Gobierno de la ANR, Santiago Peña, aseveró que no permitirán que grupos económicos y mediáticos, con intereses mezquinos, que buscan la división. Aborrecemos las peleas. A ellos no les gusta este abrazo, no les gusta la democracia”, aseveró.

Dijo también que ciertos conglomerados económicos y mediáticos tienen el “sueño del fin de los partidos políticos”. “Ellos sueñan con el fin de los partidos, porque son mezquinos. Sueñan con la ausencia de los partidos políticos porque con partidos políticos débiles, pueden imponer sus agendas empresariales y mediáticas. La democracia no les viene bien”, manifestó Peña.

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Peña firmó la Declaración de Chapultepec

El 17 de octubre de 2024, Santiago Peña suscribió la Declaración de Chapultepec, en la inauguración de la 80ª Asamblea General de la SIP, que se lleva a cabo en Córdoba, Argentina. En su discurso, reiteró su “compromiso con la libertad de prensa, en forma inequívoca y entusiasta”, pese a que en el país se vive un clima de hostilidad contra el periodismo libre y crítico.

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Afirmó que la prensa paraguaya, sin dar nombres, sigue en “la lógica de la dictadura”. “Tanto para los políticos como también para los medios no tiene, en mi humilde opinión, mucho sentido. Veo todavía a algunos medios de prensa de mi país aprisionados con un enfoque perimido, en lugar de tener en cuenta los problemas actuales. Como todo en la vida, el aggiornamiento no es solo una linda palabra del italiano, sino una necesidad vital”, dijo.

Señaló que en la actualidad el periodismo paraguayo se enfrenta a tres principales desafíos: la inteligencia artificial, la postverdad y la polarización. “Y he ahí el gran riesgo de la posverdad: ya no hay un mundo de blanco/negro, de verdadero/falso, sino un mundo gris, espeso, oscuro, en el que se impone el que tiene más fuerza, o más seguidores, o peor: el que puede comprar más algoritmos”, expresó. Sobre la “polarización”, indicó que es “cada vez mayor en los medios de prensa”.

“Hoy día parecería ser que todo medio de prensa responde a una visión especial de las cosas. O de izquierda o de derecha. O conservador o progresista. Es decir, el medio no responde más a la información, a la realidad, sino al sesgo del grupo que es propietario del medio”, manifestó el Presidente.

Peña dijo, además: “No es fácil lo que estoy planteando, ya que la realidad de que muchos medios de prensa hoy son apenas un brazo ejecutor de un conglomerado empresarial es una situación quizá irreversible. Pero no podemos dejar de hablar del problema, porque es un problema real. El ciclo es evidente: primero, la prensa se polariza; luego, se polariza la población; finalmente, la comunidad toda. Y una comunidad polarizada es una que vive en el borde del abismo del autoritarismo, y su perverso hermano gemelo, el populismo”.

Refirió que “estas desviaciones ven felices la polarización, como su caldo de cultivo. No, la libertad de prensa debe resistir a los intereses, y debe luchar por ese ideal tan difícil como hermoso: la objetividad al contar las cosas”, indicó.

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¿Qué dice la Declaración?

La Declaración de Chapultepec, desde su redacción en 1994, ha establecido estándares para la libertad de prensa en las Américas y ha sido suscrita por 52 jefes de Estado. Paraguay la ratificó en el 2007.

En uno de sus puntos más significativos refiere que “solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de información, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre”.

Estalla cada vez que se exponen negocios y secretos

Santiago Peña, quien llegó al cargo gracias al cartismo, estalla contra medios de prensa y el derecho del ciudadano a informarse cada vez que sus vínculos empresariales en negociados estatales son expuestos o cuando se revelan sus propiedades secretas o sus viajes a costa del erario. Pese a haber firmado la Declaración de Chapultepec, sobre la defensa de la libertad de expresión, acusa a la prensa de “extorsión” por dejarlo en evidencia.

Peña se ha mostrado exasperado e indignado, especialmente contra ABC Color, cada vez que sus discursos de austeridad y transparencia quedan en entredicho.

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En el 2017 afirmaba que entraba a la arena política sin tener “ni un peso” que luego cambió a jactarse de haber trabajado toda su vida para tener sus bienes. Hoy, ocho años después, su patrimonio se multiplicó y posee una ostentosa vivienda en San Bernardino, a la cual llega con un helicóptero de la Fuerza Aérea. Además, desde que asumió el gobierno, acostumbra a hacer al menos dos viajes internacionales cada mes.

“A algunos les molestará que el presidente use helicóptero” y “A mí no me van a callar; yo no represento a ningún grupo económico, yo represento a todos los paraguayos”, dijo Peña, después de que descubriera su lujosa mansión.

El 21 de octubre de 2024 en Villa Hayes, Peña tuvo otro exabrupto con el periodista de ABC Color, luego que este le consultara sobre el conflicto de intereses que tiene al estar, en ese entonces, vinculado con la firma Ueno, y manejar dinero de fondos jubilatorios de IPS. Dijo que el Grupo Zuccolillo antes se beneficiaba de los fondos de Instituto de Previsión Social (IPS) en perjuicio de los asegurados.

“Es una mentira nefasta que le están manipulando a pobres abuelos”, dijo muy nervioso. Finalmente, el 4 de abril de 2025 Peña, una vez más ofuscado y acorralado por sus nexos, anuncia que ya vendió su participación accionaria en ueno Holding Saeca, donde era socio con ITTI Saeca, Ueno Seguros y Grupo Vázquez SAE. Estas tres últimas empresas aparecen con millonarios beneficios en su gobierno. Acusó a nuestro medio de manipulación y al grupo Zuccolillo de “piratería.

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La “Red desinformante” de “campaña sucia”

En abril de este año, ABC inició una serie de notas periodísticas que denuncian la red desinformante con hilos en el poder montada para atacar a políticos no afines al gobierno y a periodistas.

La investigación periodística expuso indicios que vinculan de forma directa a sectores del Poder Ejecutivo paraguayo con campañas coordinadas en entornos digitales contra periodistas y medios de comunicación.

La investigación reveló una campaña sucia de informaciones falsas para ataques a periodistas, medios de comunicación y referentes de la oposición al gobierno cartista de Santiago Peña, administradas por la misma empresa que también promocionaba propaganda estatal pautada en redes sociales y medios digitales.

Una de las publicaciones destapó la página Despierta Paraguay, la cual destinó más de G. 150 millones para intentar desprestigiar a críticos y opositores políticos sólo en Facebook e Instagram. El 69% de los ataques en YouTube (Google) fueron dirigidos a la prensa libre, mientras que en Meta alcanzó un alarmante 47% de los casos.

El repositorio público de la empresa estadounidense líder en anuncios digitales señala que, de todos los anuncios difundidos por Digimarketing, 48 fueron destinados hacia una fuerte campaña de interferencia mediática o informativa (campaña sucia) en el ecosistema paraguayo, siendo el 68,6% de las menciones apuntadas al sector de la prensa libre.

Lo restante fue apuntando a actores políticos (28%) y el resto a otros actores (3,4%). Los otros 17 anuncios promocionados por la agencia, como detallamos en la edición previa de la saga en curso, fueron para campañas oficiales del Gobierno de Santiago Peña.

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En julio de 2025, la Presidencia de la República del Paraguay acreditó a Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui, el famoso “militante” que aparece ligado a la página Sucia Política y a una red de páginas oficialistas a la que destinaron casi medio millón de dólares. Esta revelación contradice la versión dada por Santiago Peña y las autoridades del Mitic, Gustavo Villate y Alejandra Duarte.

La serie La Red Desinformante reveló el nombre de Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui, señalado como el responsable detrás de Sucia Política y otras páginas usadas para ejecutar ataques contra la prensa y actores críticos, además de difundir propaganda oficialista.

Tanto el presidente de la República, Santiago Peña, como Gustavo Villate y Alejandra Duarte Albospino, ministro y viceministra de comunicación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) respectivamente, niegan que el “militante” -cómo lo consideran-, tenga un vínculo formal con el Gobierno.

Sin embargo, documentos filtrados desmienten tales afirmaciones y ponen en la mira a los funcionarios públicos en el caso con causas abiertas en la justicia.

Los principales blancos de ataques apuntaban a periodistas no afines al gobierno colorado de Santiago Peña.

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Mitic admitió que Jimmy Villaverde fue funcionario

En su momento, en coro, el presidente Santiago Peña; su primo, el titular del Mitic, Gustavo Villate, y la viceministra de Comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, negaron públicamente que Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui fuera funcionario público de este gobierno. El 16 de mayo pasado Peña había dicho que Villaverde era un “simple militante del Partido (Colorado) como miles de otros” y “que no trabaja en el área de comunicación del Gobierno... es un simpatizante”.

A medida que Peña, Villate y Duarte intentaban negar la vinculación de Villaverde con el gobierno, aparecían fotos, documentos y videos de este funcionario publicados en algunos medios de comunicación que desmentían la narrativa oficial.

Acorralado por las evidencias, el Mitic de Villate se vio obligado a admitir que Villaverde –en una respuesta que llegó a la Cámara de Diputados. Sí era un funcionario comisionado a la institución por “2 meses y 20 días”.

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Villate intentó minimizar el escándalo de la mentira, alegando que “el citado ciudadano y la firma comercial (Comunik, presuntamente vinculada a las cuentas de ataque a favor del gobierno de Peña) mencionada no ha mantenido ni mantiene vínculo contractual alguno con el Mitic”; sin embargo, finalmente terminan reconociendo el comisionamiento de Villaverde en 2025.

“No obstante, se informa que el ciudadano Juan Roberto Villaverde Emategui fue comisionado a esta institución durante 2 meses y 20 días en el año 2023, entre el 01 de setiembre y el 20 de noviembre del 2023”, dice la respuesta.

Esta admisión se da de manera forzada a consecuencia de que ABC Color publicó que el 9 de octubre de 2023 Villaverde formó parte de una comitiva de cobertura de actividades del presidente Peña en Paraguarí como “encargado de redes sociales” y en noviembre de 2023 se hizo el desembolso del viático correspondiente.

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Sin embargo, Villaverde siguió cercano al Mitic y puntualmente con la viceministra de Comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, ya que ambos formaron parte de una reunión en la misma sala de reuniones que usa el jefe de Estado en Mburuvicha Róga realizada el 28 de mayo de 2025. Es decir, Villaverde, que supuestamente ya no tenía vínculo alguno con Mitic ni con la Presidencia, seguía formando parte de reuniones en la residencia presidencial.

Mitic también negó que se le concediera acreditación oficial; sin embargo, se publica una imagen que demuestra lo contrario.

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Esta semana se confirmó que la actual viceministra, Alejandra Duarte y otros funcionarios del Estado aparecen en el grupo de WhatsApp de prensa de la campaña del candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez (ANR). Llamativamente, también figura el número del exresponsable de redes sociales de Santiago Peña, Juan “Jimmy” Villaverde, apuntado como responsable detrás de La Red Desinformante.

Entre sus miembros también aparecen funcionarios estatales como Duarte Albospino; Héctor Riveros, actual director nacional de Medios del Estado, y el comunicador Carlos Sánchez, exdirector de comunicaciones de la Presidencia y actualmente funcionario de laEntidad Binacional Yacyretá (EBY).