IPS: fiscal confirma que quirófanos modulares pagados con millonarios montos no están ni iniciados

Una comitiva de la fiscalía, encabezada por el fiscal Julio Ortiz, inspeccionó este viernes las obras y los depósitos del Hospital Central del Instituto de Previsión Social vinculados al proyecto de construcción de quirófanos modulares, cuyo perjuicio estimado es de G. 61.000 millones.

La paralización del proyecto derivó en una causa penal en la que fueron procesados los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros funcionarios de la previsional.

“En base a esta constitución, lo que se corrobora es que no existe la obra concluida, ni iniciada tan siquiera, del quirófano modular, que la empresa Neighpart SA adquirió en licitación”, explicó Julio Ortiz.

Comentó que solicitó que saquen fotografías de todo lo que se encontró en el lugar y se empiece a identificar la correspondencia existente con las actas de recepción. “Ahí se va a corroborar las fechas en que se hicieron las recepciones pertinentes de todos estos objetos”.

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Ante la consulta sobre cuánto ya pagó el IPS por esos quirófanos que no existen, el fiscal apuntó: “La empresa presentó un escrito en donde manifiesta que ellos recibieron más de 35.000 millones de guaraníes. Apuntaron documentos en copia simple de las recepciones que ellos hicieron”.

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Seguido agregó: “Ellos dicen que no es 61.000 millones, que es 35.000 millones hasta la fecha y hubo ya entrega de productos que completan ese monto. Es lo que ellos dicen y entonces voy a correr o remitir esas copias al IPS para que me confirmen si es así”.

Responsabilidad de los consejeros

El agente del Ministerio Público comentó que este martes va a comparecer uno de los consejeros, Carlos Pereira, ocasión en la que será consultado sobre qué participación tiene el consejero en esta situación de elección o de votación para que se realice una licitación en las adendas correspondientes.

“Él nos va a dar un paneo general sobre lo que sucedió en esta licitación, lo que tiene conocimiento él y justamente la cuota de participación de los consejeros en una decisión como esta. A partir de ese testimonio vamos a encaminarnos, ya que esto recién empieza”, aclaró.

“Esto recién comienza y puede ampliarse. Lo que no va a suceder es retroceder o achicarse. Por de pronto, los nueve siguen latentes porque tienen su cuota de responsabilidad”, finalizó.