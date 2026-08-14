Mañana se presenta “Mitã Rape” en el histórico campo de Acosta Ñu

La puesta en escena se realiza de manera ininterrumpida desde el año 2014 y nuevamente tendrá como escenario el mismo sitio donde, hace 157 años, se libró uno de los episodios más dolorosos de la Guerra contra la Triple Alianza.

La representación busca acercar al público a los acontecimientos ocurridos el 16 de agosto de 1869 y transmitir a las nuevas generaciones el valor de mantener viva la memoria histórica.

El gestor cultural Almide Alcaraz, uno de los impulsores de este homenaje, destacó la importancia de continuar difundiendo la historia y recordó que Mitã Rape nació con el propósito de homenajear a quienes defendieron la patria hasta las últimas consecuencias.

Para esta edición participarán 80 actores y actrices provenientes de Itauguá, Piribebuy, Caacupé y Eusebio Ayala, quienes recrearán diferentes momentos de la batalla y darán vida a uno de los capítulos más conmovedores de la historia paraguaya.

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Una puesta cargada de emoción

Alcaraz resaltó que representar la obra en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos genera una experiencia particularmente emotiva, tanto para los actores como para el público.

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La defensa paraguaya se desarrolló en distintas posiciones, hasta llegar al campo de Acosta Ñu, donde las fuerzas nacionales, muy inferiores en número, enfrentaron el avance del ejército aliado.

En el tramo final de la batalla, numerosos niños, mujeres y ancianos quedaron expuestos al fuego enemigo. Los niños mártires fueron rodeados en la zona de Itakyty y muchos perdieron la vida durante los combates y la posterior quema de los pastizales.

El sitio donde se desarrolló este último episodio es hoy un lugar de memoria, donde se encuentra el Monumento Sesquicentenario de la Batalla de Acosta Ñu.

“Como herederos de esta gesta heroica nos compromete seguir difundiendo nuestra historia con la comunidad y con todo el país”, expresó Alcaraz, quien destacó que cada edición de Mitã Rape representa un homenaje cargado de respeto y gratitud.

Programa

Sábado 15 de agosto a las 15:00: bendición de mascotas en la parroquia San Roque.

A las 17:00 se presentará la obra “Mitã Rape” en el histórico campo de Acosta Ñu.

La jornada continuará a las 20:00 con la víspera cantada y serenata a San Roque de Montpellier, en la iglesia parroquial de la localidad.

Domingo 16 de agosto será el día central de las conmemoraciones.

Las actividades se iniciarán a las 07:00 con la ofrenda de corona de laureles, seguida a las 07:30 por la misa central en honor a San Roque de Monttepelier, que estará a cargo de monseñor Ricardo Valenzuela.

A las 09:00 se desarrollará el solemne acto de homenaje en la plaza central, mientras que a las 09:30, sobre la calle Acosta Ñu, tendrá lugar el tradicional desfile estudiantil, cívico y militar, con la participación de instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

La agenda se cerrará a las 16:00 con la tradicional jineteada patronal Barrereña, organizada por la Asociación de Jinetes “Niños Mártires de Acosta Ñu”.

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