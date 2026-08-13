Nacionales
13 de agosto de 2026 a la - 18:09

Eusebio Ayala: preparativos para un fin de semana de tradición y memoria histórica

Los niños/as desfilaron con un cartel que decía "No a la violencia en nuestras educativas".
En Eusebio Ayala se alistan para festejar el 256º aniversario de su fundación. El sábado habrá desfile estudiantil, civil y militar. Faustina Agüero

La ciudad de Eusebio Ayala se prepara para vivir un fin de semana con una intensa agenda de actividades en el marco de los festejos por el 256º aniversario de su fundación, la fiesta patronal en honor a San Roque de Montpellier y el 157º aniversario de la Batalla de Acosta Ñu.

Por Faustina Agüero

La programación del sábado 15 de agosto comenzará a las 15:00 con la bendición de mascotas, a cargo de la parroquia San Roque.

A las 17:00 se presentará la obra histórica “Mitã Pypore”, que recrea los acontecimientos vinculados a la Batalla de Acosta Ñu (16 de agosto de 1869) y busca mantener viva la memoria de los Niños Mártires de Acosta Ñu. La actividad se realiza desde 2014 y reúne a actores de Itauguá, Caacupé, Piribebuy y Eusebio Ayala.

La jornada continuará a las 20:00 con la víspera cantada y serenata a San Roque de Montpellier, en la iglesia parroquial de la localidad.

El domingo 16 de agosto será el día central de las conmemoraciones. Las actividades se iniciarán a las 07:00 con la ofrenda de corona de laureles, seguida a las 07:30 por la misa central en honor a San Roque de Monttepelier, que estará a cargo de monseñor Ricardo Valenzuela.

A las 09:00 se desarrollará el solemne acto de homenaje en la plaza central, mientras que a las 09:30, sobre la calle Acosta Ñu, tendrá lugar el tradicional desfile estudiantil, cívico y militar, con la participación de instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

La agenda se cerrará a las 16:00 con la tradicional jineteada patronal Barrereña, organizada por la Asociación de Jinetes “Niños Mártires de Acosta Ñu”.

La obra teatral Mitã Rape es representada por jóvenes con gran compromiso, para mantener viva la memoria de los niños mártires de Acosta Ñu.
Cada año, la obra teatral “Mitã Pypore” es representada por jóvenes con gran compromiso para mantener viva la memoria de los niños mártires de Acosta Ñu.

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Ciudad histórica

Eusebio Ayala es una ciudad reconocida por su rica historia, tradición, cultura y gastronomía por su deliciosa producción de chipa, uno de los alimentos más representativos de la identidad paraguaya. Esta tradición se mantiene viva de generación en generación, con familias y productores que conservan las recetas y formas tradicionales de elaboración.

Las chiperas de Eusebio Ayala, guardianas de una tradición que se mantiene viva generación tras generación y que identifica a la ciudad como una de las cunas de la chipa paraguaya.
Las chiperas de Eusebio Ayala son guardianas de una tradición que se mantiene viva generación tras generación y que identifica a la ciudad como una de las cunas de la chipa paraguaya.

La ciudad también se caracteriza por ser un destino del turismo histórico y cultural, ya que fue escenario de la Batalla de Acosta Ñu, librada el 16 de agosto de 1869 durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870). Cada año, la comunidad rinde homenaje a los Niños Mártires de Acosta Ñu mediante actos, desfiles y representaciones en el marco del programa denominado “Mitã Rape”, fortaleciendo la memoria histórica y el sentimiento de identidad nacional.

Además, sus celebraciones patronales en honor a San Roque de Montpellier y por su aniversario fundacional con eventos tradicionales, así como la calidez de su gente convierten a Eusebio Ayala en una localidad con identidad propia.

La XVI edición de la Fiesta Nacional del Chipá celebrada en Eusebio Ayala fue un éxito.
La Fiesta Nacional del Chipa es uno de los eventos que identifica a Eusebio Ayala.

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