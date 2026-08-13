Eusebio Ayala: preparativos para un fin de semana de tradición y memoria histórica

La programación del sábado 15 de agosto comenzará a las 15:00 con la bendición de mascotas, a cargo de la parroquia San Roque.

A las 17:00 se presentará la obra histórica “Mitã Pypore”, que recrea los acontecimientos vinculados a la Batalla de Acosta Ñu (16 de agosto de 1869) y busca mantener viva la memoria de los Niños Mártires de Acosta Ñu. La actividad se realiza desde 2014 y reúne a actores de Itauguá, Caacupé, Piribebuy y Eusebio Ayala.

La jornada continuará a las 20:00 con la víspera cantada y serenata a San Roque de Montpellier, en la iglesia parroquial de la localidad.

El domingo 16 de agosto será el día central de las conmemoraciones. Las actividades se iniciarán a las 07:00 con la ofrenda de corona de laureles, seguida a las 07:30 por la misa central en honor a San Roque de Monttepelier, que estará a cargo de monseñor Ricardo Valenzuela.

A las 09:00 se desarrollará el solemne acto de homenaje en la plaza central, mientras que a las 09:30, sobre la calle Acosta Ñu, tendrá lugar el tradicional desfile estudiantil, cívico y militar, con la participación de instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

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La agenda se cerrará a las 16:00 con la tradicional jineteada patronal Barrereña, organizada por la Asociación de Jinetes “Niños Mártires de Acosta Ñu”.

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Ciudad histórica

Eusebio Ayala es una ciudad reconocida por su rica historia, tradición, cultura y gastronomía por su deliciosa producción de chipa, uno de los alimentos más representativos de la identidad paraguaya. Esta tradición se mantiene viva de generación en generación, con familias y productores que conservan las recetas y formas tradicionales de elaboración.

La ciudad también se caracteriza por ser un destino del turismo histórico y cultural, ya que fue escenario de la Batalla de Acosta Ñu, librada el 16 de agosto de 1869 durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870). Cada año, la comunidad rinde homenaje a los Niños Mártires de Acosta Ñu mediante actos, desfiles y representaciones en el marco del programa denominado “Mitã Rape”, fortaleciendo la memoria histórica y el sentimiento de identidad nacional.

Además, sus celebraciones patronales en honor a San Roque de Montpellier y por su aniversario fundacional con eventos tradicionales, así como la calidez de su gente convierten a Eusebio Ayala en una localidad con identidad propia.

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