Servicios electrónicos del Poder Judicial fueron restablecidos, según CSJ

Según la CSJ, los servicios electrónicos del Poder Judicial ya se encuentran nuevamente restablecidos y con esto se habilita nuevamente la recepción de presentaciones “por medios electrónicos habituales”.

“El data center se encuentra nuevamente operativo, tras culminar los trabajos técnicos realizados a raíz de los inconvenientes en el sistema de climatización”, detallan.

Asimismo, aseguran que actualmente ya quedó finalizado “el periodo de contingencia” que se originó para resguardar la infraestructura tecnológica del Poder Judicial.

Esta mañana, ante la consulta sobre un supuesto hackeo, el director de Comunicación de la Corte, Luis Giménez, aseguró que tal dato fue descartado. Durante la suspensión, las presentaciones debieron ser realizadas en formato papel, ya que eso se encontraba establecido en las normativas vigentes.

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