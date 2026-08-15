Mitã Rape emocionó a numerosas personas en Eusebio Ayala

La actividad se inició a las 18:00 y se realizó en conmemoración de los 157 años de la Batalla de Acosta Ñu, donde cientos de niños paraguayos murieron en defensa de la patria y son recordados como mártires.

Almide Alcaraz, uno de los organizadores, explicó que desde hace varios años se realizan este tipo de representaciones con el objetivo de recrear pasajes de los hechos históricos ocurridos durante la batalla de 1869 y mantener viva la memoria de quienes participaron de aquel episodio.

La puesta teatral permitió representar las vivencias de mujeres, combatientes y niños, con luces, imágenes y otros elementos que hicieron recordar con mucho sentimiento a los niños mártires de Acosta Ñu.

Una puesta que impactó a los espectadores

Almide Alcaraz destacó que la obra logró impactar al público debido a la forma en que los jóvenes actores transmitieron las vivencias de quienes estuvieron en aquel escenario de guerra.

Añadió que la experiencia fue muy emotiva y que, en varios momentos, los espectadores llegaron hasta las lágrimas por el realismo de la representación.

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“Se logró transmitir lo que vivieron nuestros combatientes en aquel agosto de 1869. Hubo una emoción tremenda y estamos muy orgullosos de esta presentación que reúne a tantas personas”, expresó Alcaraz.

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El organizador señaló que con esta iniciativa buscan honrar a los héroes de la patria e instar a las nuevas generaciones a conocer la historia, apreciar la patria y valorar la tierra donde viven.

Batalla en la exBarrero Grande.

Según el historiador, la defensa paraguaya se desarrolló en tres posiciones: primero en la zona de Díaz Cue, cerca del arroyo Ytu; luego en el arroyo Yuquyry, en el sector conocido como Ypa’u, y finalmente sobre el arroyo Piribebuy.

Los aliados, cuatro días antes, el 12 de agosto de 1869, habían masacrado a niños, mujeres y ancianos durante lo que después la historia llamó Batalla de Piribebuy, una de las más cruentas de la Guerra Grande.

Alcaraz agrega que, en la actual Eusebio Ayala, cada línea defensiva fue cayendo ante el avance de las fuerzas aliadas (Brasil, Argentina y Uruguay), que superaban los 20.000 hombres, mientras el ejército paraguayo no alcanzaba los 3.500 combatientes, entre mujeres, niños y ancianos.

Los niños fueron rodeados en la falda de la serranía de Itakyty, donde quedaron expuestos al fuego de la artillería y la caballería aliada. La batalla culminó en el sitio donde actualmente se encuentra el Monumento Sesquicentenario de la Batalla de Acosta Ñu, lugar vinculado al episodio de la quema de los pastizales donde se encontraban niños heridos.

Tras 157 años de aquella jornada de genocidio, Eusebio Ayala vuelve a rendir homenaje a los Niños Mártires de Acosta Ñu.

Para Alcaraz y los pobladores de Eusebio Ayala, Mitã Pypore no es solamente una representación teatral, sino una forma de mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por la patria.

Recordaron a Enrique Escobar

Durante el recorrido también se recordó a Enrique Escobar, reconocido propulsor cordillerano de la cultura, quien falleció en 2023. Los organizadores le dedicaron unas palabras como reconocimiento a su aporte a la cultura y a la preservación de la memoria histórica.

La organización estuvo a cargo de la Asociación Cultural Jukyty, bajo la dirección de Rosa Melgarejo, y la Comisión del proyecto Mitã Rape.

“Con esto honramos a nuestros héroes e instamos a las nuevas generaciones a que conozcan su historia, que aprecien nuestra patria y que valoren su tierra”, puntualizó Alcaraz.