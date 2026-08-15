Mujer muere tras incendio que consumió vivienda en Cerro Pinto

Los bomberos acudieron al lugar tras recibir una denuncia sobre el incendio. Al llegar, encontraron una vivienda envuelta en llamas, por lo que procedieron a verificar la escena, montar una línea de ataque y realizar las tareas para controlar el fuego.

Según el reporte oficial, una mujer quedó dentro de la habitación incendiada. La misma fue indetificada como María Teófila Bareiro González de 89 años. En ese momento, la víctima se encontraba en compañía de su hermano, Sixto Dolores, de 92 años, quien logró salir a tiempo de la vivienda.

Tras sofocar las llamas, los intervinientes constataron que el cuerpo de la víctima había sido prácticamente consumido por el fuego.

Posteriormente, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y aguardaron la llegada de la Fiscalía y Criminalística para el procedimiento correspondiente. El cuerpo fue retirado de la escena y trasladado hasta una zona previamente perimetrada para permitir el trabajo de las autoridades.

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En el procedimiento participaron la forense Dra. Mercedes Montiel, el suboficial de Policía Catalino Martínez y personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá.

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Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el incendio, por lo que las autoridades deberán determinar mediante las pericias correspondientes cómo se inició el fuego y las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la mujer.

Tras concluir las diligencias de rigor y las tareas de enfriamiento, los bomberos se retiraron del lugar.