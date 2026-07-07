Helada golpeó con fuerza en las zonas bajas de Carapeguá

Los efectos del fenómeno climático fueron visibles desde las primeras horas del día. Los parabrisas de los vehículos que permanecieron a la intemperie durante la noche amanecieron cubiertos por una fina capa de escarcha, reflejando la intensidad del frío que se registró en la zona.

El gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) de Ybycuí, ingeniero Ariel Silva, señaló que los productores fueron advertidos con anticipación sobre el ingreso de una masa de aire frío y recibieron recomendaciones para resguardar sus cultivos más sensibles.

Aseguró, que los productores fueron alertados para que cubran los cultivos de tomate, locote y verdeos en general porque ya se tenía previsto este escenario de bajas temperaturas”, explicó.

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Técnicos verificarán posibles daños

Indicó que durante la jornada se realizará una evaluación en las fincas para determinar si la helada ocasionó daños de consideración en los rubros hortícolas.

El técnico comentó que muchos agricultores recurrieron al uso de mantillas térmicas para proteger sus plantaciones, mientras que otros utilizaron sistemas de riego como mecanismo de defensa contra las bajas temperaturas.

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Asimismo, mencionó que otros productores realizaron fogatas en las cabeceras de sus parcelas, una práctica tradicional que contribuye a reducir el impacto de las heladas.

Con relación a otros rubros, Silva indicó que actualmente existen parcelas de papa y cebolla en etapa inicial de desarrollo. Sin embargo, aclaró que dichos cultivos aún no han germinado, por lo que hasta el momento no se reportan afectaciones.

Los resultados de las inspecciones previstas hoy permitirán conocer con mayor precisión el impacto real que tuvo la helada sobre la producción agrícola de la zona.