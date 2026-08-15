Olores y desbordes cloacales preocupan a vecinos del barrio 12 de Octubre

Los pobladores señalaron que las aguas servidas comenzaron a desbordarse en distintos puntos del barrio, provocando un fuerte olor desagradable y afectando la calidad de vida de las familias.

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Según los vecinos, ya solicitaron la intervención a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) en Pilar.Pidieron una solución urgente al problema.

Sin embargo, aseguran que hasta el momento no se concretaron los trabajos necesarios para solucionar la situación.

Los pobladores también relacionan el inconveniente con el inicio de las obras de alcantarillado sanitario ejecutadas por el Consorcio Sanitario Ñeembucú.

“Nunca antes tuvimos este problema. Desde que comenzaron los trabajos estamos con este inconveniente y no sabemos qué es lo que pasa,por que se tiran las pelotas ” dijo Benigno Bogado vecino del lugar.

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Essap anuncia intervención

Consultado sobre la situación, el jefe de la Essap de Pilar Gerardo Mellone, explicó que ya solicitó a la planta de tratamiento de alcantarillado sanitario de la capital el envío de una cuadrilla a Pilar para verificar el inconveniente y realizar los trabajos correspondientes.

El funcionario indicó que, preliminarmente, una de las cañerías del sistema de Essap en la zona podría estar obstruida, lo que estaría provocando el desborde de las aguas servidas hacia las calles y, consecuentemente, la contaminación y los malos olores denunciados por los vecinos.

Los pobladores esperan que la intervención se concrete cuanto antes y que se determine el origen del problema, debido a que los desbordes persisten desde hace dos semanas y afectan a varias familias del sector.