Apelan a colaboración ciudadana para hallar a un joven desaparecido hace 15 días

La agente fiscal Irma Arias, de la representación de Itacurubí del Rosario, encabeza las diligencias y pide a la ciudadanía colaborar con datos que permitan hallar a Fernando Ariel Escobar Silva, paraguayo, soltero, de 29 años de edad. El joven se encuentra con paradero desconocido desde el pasado 1 de agosto.

La madre del joven formuló la denuncia ante la Subcomisaría N° 26 de San José del Rosario, localidad donde ella reside. Según los datos aportados, la desaparición se habría registrado en la ciudad de Lambaré, lugar donde el hombre se desempeñaba en el rubro de la construcción desde hacía unos cuatro meses.

Desde la mencionada fecha, su línea telefónica se encuentra inactiva y no ha vuelto a contactar a sus allegados.

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Rasgos particulares del desaparecido

Estatura: mediana

Tez: robusta

Cutis: trigueño

Cabello castaño y ojos color marrón claro

Seña particular: tiene un lunar sobre una de sus cejas

Desde la Fiscalía solicitan que cualquier información relativa a su paradero sea comunicada de inmediato a la comisaría más cercana o a las dependencias del Ministerio Público. La investigación continúa abierta para lograr su pronta localización.

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