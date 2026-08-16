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16 de agosto de 2026 a la - 15:56

Apelan a colaboración ciudadana para hallar a un joven desaparecido hace 15 días

Selfie de Fernando Ariel Escobar Silva. Viste una camisa y remera roja con un abrigo oscuro.
Fernando Ariel Escobar Silva, joven reportado como desaparecidoGentileza

El Ministerio Público emitió una orden de búsqueda y localización para dar con el paradero de un trabajador que lleva varias semanas sin mantener contacto con sus familiares. La denuncia fue radicada formalmente ante las autoridades tras perderse todo tipo de comunicación con el afectado.

Por ABC Color

La agente fiscal Irma Arias, de la representación de Itacurubí del Rosario, encabeza las diligencias y pide a la ciudadanía colaborar con datos que permitan hallar a Fernando Ariel Escobar Silva, paraguayo, soltero, de 29 años de edad. El joven se encuentra con paradero desconocido desde el pasado 1 de agosto.

La madre del joven formuló la denuncia ante la Subcomisaría N° 26 de San José del Rosario, localidad donde ella reside. Según los datos aportados, la desaparición se habría registrado en la ciudad de Lambaré, lugar donde el hombre se desempeñaba en el rubro de la construcción desde hacía unos cuatro meses.

Desde la mencionada fecha, su línea telefónica se encuentra inactiva y no ha vuelto a contactar a sus allegados.

Fernando Ariel Escobar Silva con remera a rayas y una campera granate
Fotografía de Fernando Ariel Escobar Silva, difundida por familiares pidiendo ayuda para dar con su paradero.

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Rasgos particulares del desaparecido

  • Estatura: mediana
  • Tez: robusta
  • Cutis: trigueño
  • Cabello castaño y ojos color marrón claro
  • Seña particular: tiene un lunar sobre una de sus cejas
Afiche difundido por las autoridades sobre la desaparición de Fernando Ariel Escobar Silva
Afiche difundido por las autoridades sobre la desaparición de Fernando Ariel Escobar Silva

Desde la Fiscalía solicitan que cualquier información relativa a su paradero sea comunicada de inmediato a la comisaría más cercana o a las dependencias del Ministerio Público. La investigación continúa abierta para lograr su pronta localización.

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