Corpus Christi: desaparece un líder indígena y hallan su camioneta quemada

Según los denunciantes, el desaparecido Fulgencio Carrillo Mancuello, líder de la comunidad Y’ apó 5, de la zona de Corpus Christi, Canindeyú, es hermano de Antonio Carrillo Mancuello.

Lea más: ¿Ataque a comunidad indígena? La versión de familiares sobre lo ocurrido en Canindeyú

Antonio, también líder indígena, fue ultimado a tiros en la tarde del viernes último junto con el docente Catalino Ramón Correa Acevedo, en la operación Redención, ejecutada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en la zona conocida como Americana en el distrito de Corpus Christi.

Fuentes de la Policía Nacional señalaron que luego del procedimiento ejecutado por la Senad con apoyo de las Fuerzas Armadas en la región, los familiares y otros vecinos llegaron hasta la comisaría de Pindoty Pora, donde comunicaron la desaparición de Fulgencio.

Lea más: Para la Senad, docente y líder indígena abatidos eran objetivos de interés dentro del grupo criminal de Macho

Desde ese momento agentes de Investigaciones Canindeyú y de la comisaría jurisdicción iniciaron la búsqueda del hombre sin resultado positivo hasta el momento. Al día siguiente de la denuncia, fue encontrada quemada una camioneta Toyota Hilux que supuestamente era utilizada por la víctima.

Lider indígena de Corpus Christi desapareció el día del operativo de la Senad

Fuentes de la misma comunidad indígenas señalaron que Fulgencio fue tomado por los mismos agentes especiales que luego eliminaron a su hermano Antonio y al docente Catalino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Redención: esto dice Riera sobre el operativo con abatidos en Canindeyú

Voceros de la dirección de Policía de Canindeyú señalaron que fueron enviados refuerzos en la zona de Americana para ayudar en la búsqueda del líder nativo cuya desaparición fue denunciada en la tarde del viernes, luego del operativo ejecutado en la zona por efectivos de la Senad.