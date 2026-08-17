Aneaes acredita Ingeniería Industrial en la UNP

El reconocimiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) fortalece la oferta académica de la institución y abre nuevos desafíos en materia de infraestructura, equipamiento y formación técnica.

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La Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar (UNP)cuenta con cuatro carreras: Licenciatura en Educación Física y Entrenamiento Deportivo, Licenciatura en Análisis de Sistemas, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial. Con la reciente decisión de la Aneaes, todas cuentan actualmente con la correspondiente acreditación.

El decano de la facultad, Miguel Delpino, valoró el resultado del proceso y señaló que representa una garantía adicional para estudiantes y egresados, especialmente ante la preocupación existente a nivel nacional por el funcionamiento irregular de algunas carreras y la circulación de títulos falsos.

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Explicó que la acreditación brinda mayores garantías sobre la formación recibida y permite a los egresados registrar sus títulos ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), además de acceder a determinados programas de becas y oportunidades de formación.

En el caso de Ingeniería Industrial, la facultad proyecta fortalecer el laboratorio de procesos industriales, implementar una unidad de mediciones y avanzar en la formación de técnicos en automatización. También se analiza incorporar posteriormente tecnicaturas relacionadas con la seguridad industrial.

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En cuanto a infraestructura, Delpino informó que existen conversaciones con la Gobernación de Ñeembucú para avanzar este año con la construcción de un pabellón destinado a Ingeniería Industrial dentro del campus universitario.

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El proyecto será ejecutado por etapas y apunta a concentrar progresivamente las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Aplicadas en el campus.

Extensión universitaria

La Facultad de Ciencias Aplicadas también desarrolla programas de extensión dirigidos a adultos mayores. A través de un convenio con la Municipalidad de Pilar, docentes y estudiantes brindan capacitación sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de facilitar el manejo de herramientas digitales y mejorar la comunicación.