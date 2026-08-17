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17 de agosto de 2026 a la - 16:45

Aneaes acredita Ingeniería Industrial en la UNP

Campus de la Universidad Nacional de Pilar.
Acceso al campus de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), en la capital de Ñeembucú.

PILAR. La Aneaes otorgó la acreditación a la carrera de Ingeniería Industrial de la UNP, con lo que la Facultad de Ciencias Aplicadas alcanza el 100% de sus carreras validadas.

Por Édgar Vázquez

El reconocimiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) fortalece la oferta académica de la institución y abre nuevos desafíos en materia de infraestructura, equipamiento y formación técnica.

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La Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar (UNP)cuenta con cuatro carreras: Licenciatura en Educación Física y Entrenamiento Deportivo, Licenciatura en Análisis de Sistemas, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial. Con la reciente decisión de la Aneaes, todas cuentan actualmente con la correspondiente acreditación.

El decano de la facultad, Miguel Delpino, valoró el resultado del proceso y señaló que representa una garantía adicional para estudiantes y egresados, especialmente ante la preocupación existente a nivel nacional por el funcionamiento irregular de algunas carreras y la circulación de títulos falsos.

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Explicó que la acreditación brinda mayores garantías sobre la formación recibida y permite a los egresados registrar sus títulos ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), además de acceder a determinados programas de becas y oportunidades de formación.

En el caso de Ingeniería Industrial, la facultad proyecta fortalecer el laboratorio de procesos industriales, implementar una unidad de mediciones y avanzar en la formación de técnicos en automatización. También se analiza incorporar posteriormente tecnicaturas relacionadas con la seguridad industrial.

En cuanto a infraestructura, Delpino informó que existen conversaciones con la Gobernación de Ñeembucú para avanzar este año con la construcción de un pabellón destinado a Ingeniería Industrial dentro del campus universitario.

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El proyecto será ejecutado por etapas y apunta a concentrar progresivamente las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Aplicadas en el campus.

Extensión universitaria

La Facultad de Ciencias Aplicadas también desarrolla programas de extensión dirigidos a adultos mayores. A través de un convenio con la Municipalidad de Pilar, docentes y estudiantes brindan capacitación sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de facilitar el manejo de herramientas digitales y mejorar la comunicación.