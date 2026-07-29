Títulos falsos: hay 17 institutos y universidades en la mira de la Fiscalía

Continúa el escándalo por los títulos falsos de docentes y otro tipo de profesionales en Paraguay. Mientras avanzan las investigaciones fiscales, ABC accedió a más documentos remitidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) al Ministerio Público, que muestran cuáles son las universidades e institutos que presuntamente expidieron documentos apócrifos en los últimos años.

El 25 de junio, el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien también preside el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), anunció tras reunirse con miembros de la comisión especial para investigar estos casos en el Senado, que iniciaron investigaciones en tres universidades privadas. Las acciones se dieron porque estas entidades supuestamente emitieron diplomas de dudoso contenido.

Más de un mes después, se desconoce el avance de estas intervenciones. Lo que sí se sabe es que hay alrededor de 525 casos derivados por las autoridades educativas a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones penales correspondientes. Dentro de estas 525 denuncias, figuran 14 institutos de educación superior y universidades públicas y privadas, que se suman a las tres anteriores, totalizando 17 locales investigados.

Títulos falsos: esta es la lista de instituciones bajo la lupa de la Fiscalía

Universidad Autónoma de Asunción (UAA)

Universidad Metropolitana de Asunción (UMA)

Universidad del Chaco (Unichaco)

Universidad de San Lorenzo (Unisal)

Universidad Privada del Guairá (UPG)

Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD)

Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní

Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos “Don Bosco” (ISSEF)

Instituto Técnico Superior Privado “Santa Teresita” , de Lambaré

Instituto de Formación Docente “Virgen de Fátima”

Instituto de Formación Docente (IFD) de Caaguazú

Instituto de Formación Docente (IFD) “San José”

Instituto de Formación Docente (IFD) “Eusebio Ayala”

Instituto de Formación Docente (IFD) “San Agustín”

Instituto de Formación Docente (IFD) de Lima

Instituto de Formación Docente (IFD) San Estanislao

Según las resoluciones de sumario del MEC, que fueron remitidas a la Fiscalía, la mayoría de las presuntas falsificaciones corresponden a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), como ya lo había adelantado la fiscala que dirige las acciones, Teresa Sosa Laconich. Entre el 82% y el 90% de los diplomas universitarios investigados son de esta casa privada de estudios, cuya rectora es Kitty Gaona.

Según los datos que manejan el Ministerio Público y el MEC, la UAA declaró que la documentación de los estudiantes investigados por títulos apócrifos no coinciden con los datos de alumnos de esta institución. Además, alegan que se habrían utilizado membretes falsos de la Autónoma de Asunción.

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En total son ocho universidades privadas, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sería, por el momento, la única pública. No obstante, el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, había asegurado en junio pasado, que la universidad en donde es rector, la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), también está bajo investigación.

Luego, están 10 institutos de formación docente, algunos públicos y otros privados, como el Instituto Técnico Superior Privado “Santa Teresita”, que tiene su sede en Lambaré, departamento Central, pero figuran supuestos profesores que residen y enseñan en escuelas del departamento de San Pedro.

Senadora y exministra de Educación defiende al MEC

La senadora colorada independiente Blanca Ovelar, exministra de Educación por cinco años (2002-2007), respondió a una nota de este diario titulada “Títulos falsos en el MEC: un negocio de 30 años a la sombra de 15 ministros”. La legisladora aparece como titular de la cartera educativa en la línea de tiempo de emisión de documentos falsificados que investiga la Fiscalía.

Las pesquisas detectaron diplomas no auténticos expedidos desde el año 2000, lo que confirma un esquema instalado durante casi tres décadas en la cartera estatal.

“Presentar este caso como un negocio de títulos falsos en el MEC constituye una distorsión difícil de justificar. El MEC no crea carreras universitarias, no desarrolla los procesos académicos ni expide títulos de grado ni posgrado”, aseguró Blanca Ovelar.

Agregó que los títulos cuestionados llevan el nombre, la firma y la responsabilidad institucional de universidades e institutos que “debían garantizar que sus supuestos egresados; ingresaron, cursaron, rindieron y cumplieron todos los requisitos académicos”.

Títulos falsos: investigación no debe proteger a nadie, dice exministra del MEC

La legisladora Ovelar también reconoció que hay que determinar si funcionarios del MEC participaron posteriormente en la inscripción o el registro irregular de esos documentos. “Eso debe investigarse hasta las últimas consecuencias y sin proteger a nadie. Pero una complicidad interna o una falla de control no convierte automáticamente al MEC en el origen de los títulos, ni borra la responsabilidad de las universidades que los emitieron”, remarcó.

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Ovelar defendió su gestión, alegando que durante buena parte del periodo mencionado en la publicación, la educación universitaria se desenvolvió bajo un marco legal e institucional distinto. “Recién en 2013, con la promulgación de la Ley 4.995 de Educación Superior, se reorganizó el sistema, se creó el Consejo Nacional de Educación Superior y se redefinieron las competencias y la participación del MEC”, dijo.

Insistió en que “no se pueden proyectar mecánicamente las atribuciones actuales del Ministerio sobre tres décadas completas para construir una responsabilidad institucional uniforme”.