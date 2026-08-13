Lobby de “garaje”: rectores de universidades recurren a Riera para dilatar acreditaciones

La maniobra de parte de rectores de universidades públicas y privadas, busca supuestamente evitar que en el 2028 venza el plazo que impone el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para registrar únicamente títulos de carreras que estén acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Según afirmaron fuentes a ABC Color, los directivos del Consejo de Rectores le plantearon al ministro del Interior, Enrique Riera, -exministro de Educación durante la era de Horacio Cartes-, que intermedie ante el Ejecutivo para posponer esta medida. El encuentro entre los representantes de universidades y el titular del Interior se realizó el pasado 15 de julio.

Mientras tanto, el titular del MEC, Luis Ramírez, se ratificó esta mañana en que este sector realiza un fuerte lobby político para frenar el sello de calidad en las carreras de grado y de posgrado que se ofrecen en Paraguay. El funcionario se reunió con miembros de la comisión especial que investiga sobre los títulos falsos en Paraguay, presidida por el legislador cartista Patrick Kemper.

“En mi despacho se integra la mesa con el Consejo de Rectores, pero no vienen a trabajar. Prefieren ir a otro ministerio a conversar con otro ministro, a ponerle el chake de un estallido social, que se está planteando porque exigimos que las universidades tengan acreditación”, apuntó Ramírez casi al final de la última sesión del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), este miércoles.

Rectores niegan “lobby” para frenar acreditaciones, pero critican medidas del MEC

Juan Antonio “Yoyito” Denis Pintos, exdiputado liberal, rector y propietario de la Universidad Gran Asunción (Unigran), fue uno de los rectores presentes en la reunión con Enrique Riera. Afirmó que el tema central fue incluir a las universidades en el Plan Sumar del Gobierno Nacional, que busca la prevención de la adicción a las drogas en niñas, niños y jóvenes.

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“Presión política no puede ser; yo soy liberal para comenzar, qué presión puedo crear. No va por ahí el tema, creo que se equivocó el ministro (Ramírez) al realizar estas declaraciones inapropiadas”, expresó y agregó que el debate sobre la educación superior surgió únicamente “de paso” dentro de temas varios.

“No hubo ningún lobby ni amenaza para nada”, insistió, sobre la versión de Luis Ramírez de una supuesta advertencia de “estallido social” por la restricción de registrar títulos sin acreditación.

Al referirse al impacto mediático del conflicto, Denis reconoció que la controversia salpica a la comunidad educativa. “Esta presión hace que realmente se conmuevan los padres de familia que sí pagan la cuota de sus hijos, y los propios estudiantes, donde dicen que hay muchos títulos falsos”, admitió.

Rectores admiten críticas a acreditaciones obligatorias

El rector de la Unigran admitió que no están conformes con la resolución del MEC, que obliga a acreditar todas las carreras universitarias, con la condición de que no registrarán títulos si esta medida no se cumple.

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Denis sostuvo que las instituciones no buscan evadir la ley, sino que exigen que se respete la Ley N° 2072/03, la cual establece en su artículo 2° que la acreditación es obligatoria únicamente para seis carreras de grado (Medicina, Odontología, Derecho, Ingeniería, Ingeniería Agronómica y una más del área de la salud), mientras que para el resto de las ofertas el proceso es de carácter voluntario.

Por otro lado, Denis cuestionó que el ministro de Educación, los trate “prácticamente de estafadores”. “Tiene que dar nombre y apellido si va a decir eso, negamos categóricamente”, advirtió. “Jóvenes pagan una cuota y son estafados”, había apuntado Ramírez sobre las universidades.

“Lobby” de rectores con Riera: la versión del Ministerio del Interior

Daniel Pérez, exdirector general de Universidades del MEC y actual funcionario del Ministerio del Interior, hombre de confianza de Enrique Riera, participó de una de las dos reuniones que mantuvieron rectores en esta cartera. Según denuncias al interior del MEC, el funcionario habría sido el intermediario para que se dé el encuentro con los rectores.

“Yo participé en una reunión, pero por pedido del ministro, porque conozco a los rectores. Estuve solo una parte, porque después, me pidieron abandonar el salón para hablar en privado con Riera”, aseguró, aunque desmintió haber sido gestor o intermediario de este encuentro.

Pérez manifestó que “no cree” que los rectores hayan realizado algún tipo de lobby o que se haya conversado sobre el tema de las acreditaciones, aunque tampoco quiso confirmar la información, alegando que no estuvo durante todo el evento. El titular de Interior, Enrique Riera, no respondió nuestras consultas enviadas a través de Whatsapp.

En la reunión también participó el abogado Washington Torreani, rector de la cuestionada Universidad Leonardo Da Vinci, José Altamirano, rector de la Universidad María Serrana y presidente del Consejo de Rectores, Sergio Duarte, rector de la Universidad Americana y parte del grupo “Elevé”, del cual también forma parte la Universidad Sudamericana (caso Hernán Rivas). Igualmente, Clarito Rojas, presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).