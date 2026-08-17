Saturación del cementerio obliga a Santa Rosa a buscar nuevo terreno

La concejal municipal Romí Ruggeri (ANR – HC) señaló que el cementerio municipal atraviesa una situación crítica de saturación que ha sobrepasado su capacidad operativa. La falta de planificación previa y el desborde del espacio han provocado que no existan pasillos de circulación interna ni disponibilidad para albergar nuevos ataúdes. A raíz de esta situación, la ciudadanía se ve obligada a reutilizar panteones para poder concretar las sepulturas.

Ante esta emergencia sanitaria y socioambiental, desde la Junta Municipal se está trabajando para avanzar de manera urgente en la adquisición de un nuevo predio donde será habilitado un nuevo cementerio.

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Gestiones técnicas y verificación presupuestaria

Para destrabar el proceso antes de la finalización del actual periodo gubernamental en noviembre del 2025, se solicitó la convocatoria inmediata de los técnicos de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). El objetivo central es establecer una mesa de trabajo que defina los plazos de licitación y transparente los recursos disponibles.

Aunque en los papeles figura un rubro presupuestario de G. 1.100 millones provenientes de royalties destinados a la compra de inmuebles, la edil enfatizó que es imprescindible verificar con precisión el flujo de caja real y la disponibilidad líquida de dichos fondos.

Requisitos legales y alternativa licitatoria

A pesar de que existen opciones de fincas identificadas en la zona, las autoridades municipales deben certificar que los terrenos evaluados cumplan rigurosamente con los requerimientos técnicos, medioambientales y legales, garantizando títulos de propiedad al día y libres de litigios, agregó Ruggeri.

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Frente al escaso margen de tiempo que le resta a la administración saliente, Ruggeri planteó que, de no cerrarse la transacción antes de fin de año, se deje estructurada una licitación ad-referéndum.

“De esta manera, los trámites institucionales quedarán blindados para que la administración entrante pueda culminar la compra sin reiniciar el proceso administrativo”, dijo la edil.

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